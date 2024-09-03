С середины сентября по начало октября продлится лунный коридор затмений - опасный и непредсказуемый для всех сфер жизни период.

Солнечные и лунные затмения происходят, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. В астрологии такие явления считаются непредсказуемыми и опасными. А период между ними называется коридором затмений.

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Что такое коридор затмений

Коридор затмений - это период между двумя ближайшими затмениями. Астрологи считают, что такое время является судьбоносным и ответственным. В течение этих недель нужно очень внимательно следить за словами и поступками.

Когда коридор затмений в сентябре 2024 и чем он особенный

Осенний коридор затмений начнется 18 сентября. В этот день пройдет полное затмение Луны в знаке Рыбы. Лунное затмение 18 сентября произойдет в 3:41 по Киеву и будет видно в Европе (в том числе Украине), Африке, Южной и частично Северной Америке.

Закончится коридор 2 октября в кольцеобразное солнечное затмение. Его пик будет в 20:46 по Киеву, но наблюдать его можно будет только из Южной Америки.

Таким образом, коридор затмений продлится 15 дней. Этот период считается удачным для творчества, духовного просветления, саморазвития. Все сказанные слова и сделанные поступки должны быть очень взвешенными.

Удачным считается этот период для налаживания любовных отношений. Однако ссоры между влюбленными допускать нельзя - общение испортится навсегда.

Первая неделя коридора, до 25 сентября, будет удачной для денежной и профессиональной сфер. А с 26 сентября по 2 октября лучше посвятить время семье и отдыху.

Что нельзя делать в коридор затмений

В период между затмениями повышается риск неудач, ссор, истерик и различных травм. Поэтому стоит соблюдать повышенную осторожность. Не нарушайте правил безопасности, не поднимайте тяжелые предметы, старайтесь избегать конфликтов.

В коридор затмений нельзя:

влезать в конфликты и вестись на провокации;

хвастаться;

доверять незнакомцам;

принимать важные решения и кардинальные изменения (переезд, трудоустройство);

оформлять кредиты.

В общем, чтобы избежать неприятностей в будущем, лучше провести этот период спокойно.

Что можно делать в коридор затмений 2024

Период с 18 сентября по 2 октября хорошо подходит для духовных практик и саморазвития. Стоит закончить незавершенные дела, преодолевать страхи и вредные привычки, учиться контролировать эмоции. Можно заводить новых друзей и восстанавливать старые отношения. Это хорошее время для отдыха и путешествий, особенно в приятной компании.

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