Новолуние в сентябре - это время для небольших, но устойчивых улучшений в жизни, которые пойдут на пользу здоровью, карьере и личной жизни.

Сентябрьское новолуние 2024 пройдет под знаком Девы. В конце августа ретроградный Меркурий закончил свое движение, которое принесло немало трудностей и недопониманий, поэтому можно выдохнуть и, на волне энергии новолуния, сделать новый старт к намеченным целям. Когда взойдет новая Луна в сентябре, что она принесет и кому следует быть осторожным в это время - рассказываем ниже.

Когда новолуние в сентябре 2024 - точное время

Первое новолуние осени 2024 наступит 3 сентября в 04:56 по киевскому времени (01:56 GMT).

Новолуние происходит один раз, а иногда два раза в месяц, когда Луна и Солнце разделяют одно и то же место в Зодиаке - например, в сентябре они встретятся в знаке Девы. Поскольку эти два светила находятся близко, то яркий свет Солнца не отражается от Луны, и с Земли Луны не видно на небе. По этой причине новолуние можно воспринимать как чистый холст, на котором мы можем нарисовать свое видение будущего и воспользоваться энергией новолуния, чтобы прояснить и поставить свои цели - за три дня до и после события.

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Новолуние в Деве - в чем его особенность

Учитывая, что знаком Девы управляет Меркурий - планета коммуникаций, транспорта и технологий - это астрологическое событие может ощущаться как начало новой жизни и обретение ясности, которой не хватало в последнее время (из-за меркурианского ретрограда). Вполне вероятно, что вы будете мотивированы составлять списки, убирать беспорядок и сможете сосредоточиться на прагматичных тонкостях того, как достичь любой поставленной цели. И, учитывая изменчивую (т. е. адаптивную) природу земного знака Девы, это момент, когда вам может быть легче, чем обычно, отказаться от существующего "плана игры", который на деле оказался не таким хорошим, как вы ожидали.

Также это новолуние - последнее перед началом сезона затмений 18 сентября, поэтому важно успеть все максимально упорядочить и организовать, прежде чем начнется некий космический хаос. Астрологи называют три знака Зодиака, которые будут наиболее затронуты сентябрьским новолунием:

Девы - вам нужно быть готовым начать все с чистого листа. Этот лунный месяц держит перед вами зеркало, предлагая вам проанализировать, как вы выглядите в мире, и внести коррективы, если вам не нравится то, что вы видите. Что бы вы хотели изменить или улучшить в себе, чтобы максимально раскрыть свой потенциал? Будьте честны с собой, но в то же время остерегайтесь быть излишне критичными - изменения в вашей жизни должны происходить из сострадания к себе, а не из самосознания.

- вам нужно быть готовым начать все с чистого листа. Этот лунный месяц держит перед вами зеркало, предлагая вам проанализировать, как вы выглядите в мире, и внести коррективы, если вам не нравится то, что вы видите. Что бы вы хотели изменить или улучшить в себе, чтобы максимально раскрыть свой потенциал? Будьте честны с собой, но в то же время остерегайтесь быть излишне критичными - изменения в вашей жизни должны происходить из сострадания к себе, а не из самосознания. Стрельцы - сезон Девы заставляет вас вникать в детали своей карьеры весь месяц, но это новолуние станет особенно мотивирующим временем для начала новых проектов и совершенствования своей работы. Если ваша профессиональная траектория была запутанной или неясной, сейчас самое время начать совершенствовать свои планы, чтобы двигаться вперед. Составлен ли ваш график таким образом, чтобы он способствовал производительности? Чувствуете ли вы себя достаточно организованным? Начните внедрять новые привычки на работе и подходить к вещам прагматично и реалистично.

- сезон Девы заставляет вас вникать в детали своей карьеры весь месяц, но это новолуние станет особенно мотивирующим временем для начала новых проектов и совершенствования своей работы. Если ваша профессиональная траектория была запутанной или неясной, сейчас самое время начать совершенствовать свои планы, чтобы двигаться вперед. Составлен ли ваш график таким образом, чтобы он способствовал производительности? Чувствуете ли вы себя достаточно организованным? Начните внедрять новые привычки на работе и подходить к вещам прагматично и реалистично. Рыбы - пришло время обратить внимание на личные отношения в вашей жизни и поместить их под увеличительное стекло, ведь эта новая Луна восходит в вашем секторе партнерства. Реально взгляните на мелочи, которые могут оставаться незамеченными и разъедать основу вашей связи - например, на небольшую вредную привычку или на незначительную ситуацию, которая вызвала негодование. Легко подставить другую щеку, но для долговечности ваших отношений лучше сделать шаг вперед и заняться чем-то полезным.

Помните, что любое новолуние (не только сентябрьское) дает возможность прояснить, чего вы хотите достичь в течение следующих двух недель (то есть, до следующего полнолуния) или шести месяцев.

Что можно и что нельзя делать в новолуние в сентябре 2024

В период новолуния - три дня до и после события - астрологи советуют воздержаться от ряда вещей.

Чего нельзя делать в новолуние:

начинать важные проекты, переезд, ремонт - это все можно планировать, но сам момент реализации отодвинуть на растущую Луну;

ввязываться в споры, конфликты, начинать выяснение отношений;

брать и давать в долг, делать крупные покупки, инвестиции;

переутомляться на работе или в спортзале, заниматься экстремальными видами спорта;

переедать, употреблять алкоголь;

отправляться в дальнюю дорогу - если есть возможность, то поездку лучше перенести.

Не следует в период новолуния делать какие-либо хирургические вмешательства (если они не срочные).

Что нужно делать в новолуние:

заканчивать начатые дела;

планировать будущее, анализировать настоящее;

мириться и прощать обиды;

отдавать долги, закрывать кредиты;

избавляться от ненужных вещей и всего, что себя изжило.

Во время новолуния в сентябре избегайте ненужной суеты, сплетен и беспорядка - лучше сосредоточьтесь на своих целях и определите, что важно для вас. Это идеальное время для того, чтобы навести порядок не только в мысли и дела, но и во все, что вас окружает - не упустите его.

Ранее мы публиковали лунный календарь на сентябрь 2024 с благоприятными и неблагоприятными днями.

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