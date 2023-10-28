Это будет второе и последнее в этом году лунное затмение - следующее похожее будет в 2025-м.

Второе в 2023 году затмение Луны случится в конце октября. Оно закроет коридор затмений, который начался 14 октября. Когда будет лунное затмение, сможем ли мы его наблюдать и почему следует быть особо осторожным - в материале.

Чем особенно лунное затмение в октябре 2023

Лунное затмение - это явление, когда Земля, находясь на одной прямой между Луной и Солнцем, бросает тень на спутник. Затмение Луны всегда совпадает с полнолунием.

В этот раз тенью Земли будет покрыто максимум 6% поверхности Луны - то есть, она не исчезнет, а лишь тонкий ее край станет полностью темным. Теневая величина этого лунного затмения равна 0,122 (максимально возможная - 1), а полутеневая величина - 1,118 (максимальная - 2, это полное лунное затмение). Это затмение будет крупнейшим лунным затмением до 2025 года, хотя его и нельзя назвать неимоверно зрелищным.

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Когда лунное затмение в октябре 2023 - точное время и как его увидеть

Все затмение продлится 4 часа 25 минут. Сначала на лунный диск попадет полутень Земли, затем Луна частично зайдет в тень Земли - это будет частное затмение, которое продлится 1 час 18 минут.

Полутеневое затмение начнется 28 октября в 21:01 по киевскому времени (18:01 GMT), а частное затмение начнется в 22:35 по Киеву (19:35 GMT).

Своего максимума частное затмение28 октября 2023 достигнет в 23:14 по Киеву (20:14 GMT), а завершится в 23:52 (20:52 GMT) по Киеву.

Полностью затмение завершится в 01:26 по киевскому времени 29 октября.

Полностью затмение будет видно на востоке Северной и Южной Америки, в Европе, Африке, Азии и Австралии. Часть затмения будет видна по всей Европе, Азии, Австралии, Африке, Северной Америке, большей части Южной Америки, в Тихом, Атлантическом, Индийском океанах, Арктике и Антарктиде.

В Украине лунное затмение 28 октября 2023 года можно будет наблюдать при условии, что погода ночью будет ясной. Чтобы увидеть его, не нужно никакого специального оборудования - потемнение поверхности Луны будет видно невооруженным глазом. Край Луны во время затмения будет казаться темным, как будто от нее откусили кусок. Остальная часть будет покрыта светлой полутенью - ее поверхность лишь слегка потемнеет.

Следующее лунное затмение произойдет 25 марта 2024 года.

Что нельзя делать в лунное затмение

Лунные затмения привносят в жизнь изменения - как положительные, так и отрицательные, говорят астрологи. Затмение в октябре 2023 произойдет в знаке Тельца, поэтому могут подниматься темы финансов, войн и кризисов.

Лунного затмения следует опасаться из-за его воздействия на человека: в этот период и до него может ухудшиться общее самочувствие, проявиться эмоциональная нестабильность. Головная боль из ниоткуда и бессонница - это тоже затмение.

Как правило, в это время также выходят из строя электроприборы, теряются важные вещи, посылки и т. д - к этому нужно быть готовым. Также, предупреждают астрологи, у некоторых может появляться чувство дежавю - эффект повторяющихся событий. Если это происходит с вами, то вполне вероятно, что вам нужно сделать выводы и поступить так, чтобы исправить прошлые ошибки и избежать повторяющегося сценария.

Что нельзя делать в затмение:

совершать необдуманные поступки - они могут привести к фатальным последствиям;

ссориться - в это время возможны провокации;

винить себя или других в происходящем;

перенапрягаться;

идти на риск;

прибегать к медицинским процедурам и операциям;

устраиваться на новую работу и подписывать важные бумаги;

делать ремонт, генеральную уборку, перестановку.

Если даже планы были намечены раньше, их лучше перенести, советуют астрологи. Будьте внимательны на дорогах - возможны аварийные ситуации.

Что можно делать в лунное затмение

В это время хорошо подводить итоги и делать выводы. Наблюдайте за своей жизнью и событиями, которые происходят, какие люди встречаются на пути - это все может сыграть определенную роль в жизни. В день затмения постарайтесь окружить себя позитивом, а энергию, которой в этот период будет много, направить на свой внутренний рост.

Что нужно делать в затмение:

проводить время с семьей, близкими или друзьями;

планировать новые проекты, продвигать новые идеи на работе;

знакомиться с новыми людьми;

самореализовываться - можно достичь неплохих результатов;

рационально питаться и полноценно отдыхать.

Это лунное затмение поставит точку и закроет коридор затмений 2023. С 29 октября жизнь начнет потихоньку возвращаться на круги своя: круговорот событий рассосется и все проблемы разрешатся. Главное - не наломать дров накануне.

Ранее мы публиковали лунный календарь на ноябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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