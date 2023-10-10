Рассказываем, когда откроется коридор затмений - осень 2023 обещает быть насыщенной.

Весной 2023 года украинцы пережили несколько затмений - с 20 апреля по 5 мая. Осенью откроется второй коридор затмений - октябрь 2023 подготовил немало астрономических сюрпризов. УНИАН выяснил, что можно и нельзя делать в этот период, и как планеты повлияют на человека.

Осенний коридор затмений - что это такое и когда наступит

Для того чтобы быстро разобраться, что значит коридор затмений, важно определиться с терминами. Само по себе понятие коридора означает, что есть определенный период между какими-то двумя событиями. Эти события называются затмениями - лунным и солнечным, соответственно, промежуток времени между ними - коридор затмений.

С 14 по 28 октября будет длиться октябрьский коридор затмений - влияние на человека у него очень мощное. Начнется коридор с солнечного затмения в знаке Весы, а окончится лунным под эгидой Тельца. Энергетику тяжелого периода вы начнете чувствовать за 3 дня до (с 11 октября) и через 3 дня после (до 1 ноября).

Видео дня

Когда закончится коридор затмений, вы вздохнете с облегчением, но целых две недели будете вынуждены прислушиваться к советам астрологов, иначе вся жизнь полетит под откос.

Судьбоносный коридор затмений - что нельзя делать

Кармический коридор затмений 2023, как и любой другой, имеет наиболее неблагоприятные дни - первую и последнюю дату, то есть, 14 и 28 октября. В эти дни категорически запрещено:

ссориться и поддаваться на провокации;

устраиваться на новую работу;

проводить хирургические операции;

подписывать любые документы;

переезжать и начинать отношения.

Вообще лучше никаких важных дел не затевать, а провести эти два дня в тишине и спокойствии. Окружите себя знакомыми людьми и ситуациями, чтобы ненароком не стать жертвой чьей-нибудь негативной энергии.

В чем поможет коридор затмений - что делать можно

Октябрьский период от солнечного до лунного затмения несет не только предостережения, но и положительные вести. Именно в это время вы сможете освободиться от кармических долгов, попрощаться с ненужными людьми и вдохнуть полной грудью.

Идеальный вариант - попытаться:

отложить денег;

наладить отношения с любимым человеком;

заняться духовными практиками;

наладить график и питание.

Приведите свои дела в порядок, руководствуйтесь сознанием, а не эмоциями, и тогда из коридора затмений в начале ноября вы выйдете совершенно другим человеком.

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