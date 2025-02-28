Весам порекомендовали выбирать золотистую помаду, а Стрельцам - увлажняющий бальзам.

Астролог Лизе Стардаст рассказала, какую помаду следует выбирать в зависимости от знака Зодиака, пишет Best Life.

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Овен - насыщенно-красная

Овен, от природы привык быть в центре внимания. Как лидер среди огненных знаков, вы стремитесь к успеху и власти, а ваша уверенность открывает перед вами любые двери. Ваш прямой и энергичный стиль общения требует такой же яркой помады, которая заявит о вас ещё до первого слова. Глубокий бархатно-красный оттенок идеально подчеркнёт вашу решимость.

Телец - нежно-розовая

Как представитель стихии Земли, вы цените простоту и элегантность во всём. Вам близки классические формы и гармония. При выборе идеального оттенка помады вам подойдёт утончённый румяно-розовый цвет. Он подчеркнёт природную красоту и идеально дополнит спокойный, но уверенный стиль.

Близнецы - прозрачный блеск

Близнецы, вы не двуличны, но ваша изменчивость делает вас непредсказуемыми. Будучи воздушным знаком, вы всегда жонглируете идеями, эмоциями и стилями, поэтому выбрать единственный оттенок помады сложно. Прозрачный блеск станет идеальным решением: он создаст лёгкий дневной образ и подчеркнёт яркий цвет, если вы захотите добавить смелости.

Рак - серебристая

Раки известны своей чувствительностью и глубокой интуицией, но в них есть и загадочная, притягательная сторона. Управляемые мистической Луной, вы прекрасно выражаете свои эмоции и понимаете других на интуитивном уровне. Вам подойдёт помада холодного серебристого оттенка, которая подчеркнёт чувственность и лёгкую загадочность.

Лев - мерцающая с блёстками

Львы не просто живут - они блистают. Вам не подходят скучные и обычные цвета, ведь ваша энергия и природное обаяние не позволяют оставаться в тени. Как знак, управляемый ярким Солнцем, вы привыкли к восхищению. Идеальным выбором для вам станет помада с блёстками, которая сделает ваш образ по-настоящему сияющим.

Дева - стойкая персиковая

Девы славятся своей утончённостью и вниманием к деталям. Вы не любите спонтанные покупки и всегда выбираете косметику тщательно. Практичность - ваш конёк, поэтому вам нужна помада, которая будет держаться весь день без лишних забот. Персиковый оттенок придаст образу мягкость, а стойкая формула обеспечит безупречный вид на протяжении всего дня.

Весы - золотистая

Весы - знатоки красоты и гармонии. Управляемые Венерой, они обожают стильные образы и не боятся экспериментировать. Вы привыкли наслаждаться жизнью и выбирать только лучшее, поэтому золотая помада - ваш идеальный вариант. Она придаст вашему образу благородство и изысканность, подчеркнув природную элегантность.

Скорпион - ягодная

Скорпионы известны своей загадочностью и магнетизмом. Вы не просто общаетесь с людьми - вы завораживаете. В вас сочетаются страсть, сила и эмоциональная глубина. Для вас идеально подойдёт насыщенный ягодный оттенок помады, который подчеркнёт вашу загадочность и притягательность.

Стрелец - увлажняющий бальзам

Свободолюбивый и энергичный Стрелец не любит ограничений. Вам важен комфорт и универсальность, поэтому стандартные помады не всегда подходят. Тонированный бальзам для губ - идеальный вариант: он увлажняет, освежает и придаёт лёгкий оттенок, не требуя постоянного обновления. Именно то, что нужно для приключений.

Козерог - матовая серо-коричневая

Козероги всегда сосредоточены на цели и не тратят время на лишние детали. Ваш стиль - это элегантность и строгость, поэтому помада должна быть практичной и уместной в любой ситуации. Матовый серо-коричневый оттенок - идеальный баланс между сдержанностью и выразительностью.

Водолей - угольно-чёрная

Бунтарский дух Водолея не позволяет ему следовать за толпой. Вы любите экспериментировать и не боитесь смелых решений. Почему бы не попробовать что-то нестандартное? Чёрная помада подчеркнёт вашу неординарность, а в сочетании с различными техниками нанесения (например, омбре) поможет создать уникальный образ.

Рыбы - пастельно-фиолетовая

Рыбы - мечтатели и романтики, влюблённые в искусство и эстетику. Вы не следуете правилам, а создаёте свою реальность. Нежный пастельно-фиолетовый оттенок помады идеально отразит вашу загадочную натуру и любовь ко всему необычному.

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