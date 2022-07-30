Что ожидает Львов в 2022 году в августе и к каким событиям нужно быть готовыми - узнайте в материале УНИАН.

Согласно прогнозу, август окажется достаточно напряженным для Львов - представителей знака ждут негативные люди и события. Они будут пытаться выбить вас из колеи и спровоцировать на конфликт. Эффективное оружие против этого - не скупиться на добрые поступки и держать себя в руках. УНИАН составил подробный гороскоп для Льва, чтобы вы знали, чего ожидать в конце лета.

Ранее мы составляли подробный гороскоп для Рака на август 2022.

Гороскоп карьеры на август 2022

Звезды советуют в этом месяце ставить перед собой четкие цели - неуверенность в планах мешает вам добиться желаемого. Также возможен конфликт с коллегами на почве зависти или недовольства вашим поведением. Не относитесь к работе халатно, иначе можете потерять свое место. В конце месяца Львов ожидает продуктивная поездка или командировка, которая поможет продвинуться по карьерной лестнице.

Те представители знака, которые находятся в поисках работы, должны больше знакомиться с новыми людьми - есть шанс, что именно от них поступит интересное предложение. Старайтесь не пытаться решить проблему в одиночку - попросите помощи у друзей, от них, кстати, может поступить и денежная поддержка.

Гороскоп любви на август 2022

Одинокие Львы полностью открыты для новых отношений - сейчас вы готовы заботиться о других людях и строить крепкий союз. Не пытайтесь заставить кого-то любить вас - отпускайте ситуации, даже если они складываются не так, как вам бы хотелось. Главное - не позволяйте вами пользоваться и избегайте любовных треугольников.

Семейные Львы будут заниматься вопросами близких родственников, решать их проблемы и зарабатывать деньги. Из-за огромного количества насущных задач, времени на отношения может не остаться. Чтобы не поссориться со второй половинкой, пытайтесь свободное время проводить вместе, а проблемы решать сообща.

Гороскоп здоровья на август 2022

Эмоциональное состояние Львов нельзя назвать стабильным - в августе вы будете склонны к депрессии и начнете слишком остро реагировать на происходящее вокруг. Астрологи рекомендуют беречь нервную систему, больше спать и гулять на свежем воздухе, а также перестать общаться с людьми, которые вам неприятны. Идеальный вариант отдыха - отправиться в путешествие, чтобы восстановить силы.

Также удачными будут и августовские перемены во внешности. Если вам хочется сменить прическу или сделать яркий маникюр - не отказывайте себе ни в чем. Выбирайте хорошего специалиста, чтобы потом не пожалеть о результате.

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