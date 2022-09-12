Астрологи утверждают, что некоторым знакам Зодиака не везет больше, чем другим. Среди таких "хронических неудачников" астроэксперты выделили представителей двух зодиакальных созвездий.
Среди таких нелюбимчиков судьбы астрологи выделили Близнецов и Козерогов.
Считается, что все дела, за которые берутся Близнецы, буквально валятся из их рук. Их часто постигают неудачи в карьерном плане, они могут засидеться на одном месте на протяжении многих лет. Кроме того, в любовном плане им также не везет. Часто представители этого зодиакального созвездия либо одиноки, либо несчастны в семейной жизни.
Еще один товарищ по несчастью Близнецов - Козероги. Это вечно недовольный жизнью знак Зодиака, все вокруг - враги, все не то. Часто этот знак Зодиака одинок либо же находится в бракоразводном процессе на протяжении многих лет. Они боятся отпустить прошлое, поэтому и несчастны.
Ранее астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, которые чаще всего в старости остаются одни. Кто-то из-за своего сложного характера, а кто-то и вовсе не спешит выходить замуж.