Считается, что все дела, за которые берутся Близнецы, буквально валятся из их рук.

Астрологи утверждают, что некоторым знакам Зодиака не везет больше, чем другим. Среди таких "хронических неудачников" астроэксперты выделили представителей двух зодиакальных созвездий.

Среди таких нелюбимчиков судьбы астрологи выделили Близнецов и Козерогов.

Считается, что все дела, за которые берутся Близнецы, буквально валятся из их рук. Их часто постигают неудачи в карьерном плане, они могут засидеться на одном месте на протяжении многих лет. Кроме того, в любовном плане им также не везет. Часто представители этого зодиакального созвездия либо одиноки, либо несчастны в семейной жизни.

Видео дня

Еще один товарищ по несчастью Близнецов - Козероги. Это вечно недовольный жизнью знак Зодиака, все вокруг - враги, все не то. Часто этот знак Зодиака одинок либо же находится в бракоразводном процессе на протяжении многих лет. Они боятся отпустить прошлое, поэтому и несчастны.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, которые чаще всего в старости остаются одни. Кто-то из-за своего сложного характера, а кто-то и вовсе не спешит выходить замуж.

Вас также могут заинтересовать новости: