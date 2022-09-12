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Астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, которые чаще всего в старости остаются одни. Кто-то из-за своего сложного характера, а кто-то и вовсе не спешит выходить замуж.

Водолей

Женщины-Водолеи настолько любят свободу, что не готовы пожертвовать ею ради создания семьи. Если рядом с ними и будет человек, то только тот, кто согласиться закрывать их потребности только тогда, когда это нужно Водолеям. В противном случае они быстро с вами попрощаются и отправятся на поиски приключений. Даже в старости эти женщины не готовы уживаться с кем-то, искать компромисс и жить душа в душу, рука об руку, плечо в плечо.

Стрелец

Женщин-Стрельцов очень пугает быт. Если мужчина согласится на так называемый гостевой брак, то тогда они могут вступить в отношения. Но готовить кому-то, убираться, гладить, проявлять любовь и нежность они не будут. Более того, чаще всего Стрельцы не знают, что такое любовь, поэтому им сложно отдаться партнеру и работать над созданием счастливой семьи.

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Близнецы

Эти дамы очень любят находится в центре внимания. Они достаточно влюбчивые, что говорит о том, что им нравятся все и по-настоящему в то же время никто. Сегодня они здесь, завтра - там. Выдержать такой ритм жизни может не каждый мужчина, поэтому чаще всего они уходят от женщин-Близнецов к более спокойным и уравновешанным.

Напомним, ранее астролог назвала города, которые захватчики будут "кошмарить".

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