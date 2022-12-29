В пятницу, 30 декабря, Козерогам стоит готовиться к денежному дождю. Однако повезет не всем, Раки сильно пострадают из-за своей лжи. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.
Овен
Овнам карты Таро сулят день счастливчика. Вас ждут победы и новые свершения.
Телец
Тельцов ждет встреча с родственниками. Вы можете провести этот день без забот и проблем. Самое главное - откажитесь от негативных мыслей и будьте добрее.
Близнецы
Близнецам нужно быть осторожнее. Вы рискуете нарваться на жесткую критику, что сильно вас огорчит.
Рак
Ракам придется расплачиваться за свою ложь. Вы могли говорить слишком много неправды, а потому теперь вас ждет расплата. Карты Таро сулят Ракам ссоры и неприятные разговоры.
Лев
В пятницу Львам можно не переживать, их ждут только приятные новости и радостные события.
Дева
Девам стоит воплотить в жизнь давнюю мечту. Вы слишком долго себе отказывали, пришло время отбросить в сторону все отговорки. Побалуйте себя.
Весы
30 декабря Весы будут приятно удивлены. Вас окружат заботой, а друзья на деле покажут, что они вас любят и ценят.
Скорпион
Скорпионам повезет в любви. Сходите на свидание или приготовьте романтический ужин, не убегайте от своих чувств, отдайтесь водовороту любви.
Стрелец
Стрельцам стоит сконцентрироваться на работе. Решите все важные вопросы и сделайте все, чтобы не перенести старые проблемы в Новый год.
Козерог
Карты Таро сулят Козерогам небывалый финансовый успех. Деньги будут буквально сыпаться с небес. Ждите премию, подарка или случайного вознаграждения от близкого человека.
Водолей
Водолеям в четверг лучше воздержаться от громких заявлений. Не спешите делиться своими мыслями с окружающими, лучше отмолчаться.
Рыбы
Рыб ждет отдых. Насладитесь приятной компанией и на время забудьте обо всех проблемах.
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