Близнецы смогут оценить результаты своих поступков.

В понедельник, 17 июля, Овны будут заняты поиском сокровищ, они получат намек и поймут, где их искать. А Козерогам придется много думать, их ждет непростой выбор. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро.

Овен

Овны будут сильно увлечены авантюрами. Вы отправитесь на поиски сокровищ, но это не обязательно будет попытка обрести что-то материальное. Вселенная укажет вам, в какую сторону двигаться, чтобы найти свое сокровище, которое важно только для вас.

Телец

Тельцам стоит расслабиться, не держите себя в постоянном напряжении. Относитесь ко всему проще, ведь многие события изменить невозможно. Примите это и вы заметите, что поводов для стресса будет гораздо меньше.

Видео дня

Близнецы

17 июля Близнецы смогут оценить результаты своих поступков. Если вы были добры и честны, вас ждут награды. Если же вы лукавили или кого-то обижали, придется расплачиваться за "грехи".

Рак

Раки будут сильно увлечены своим хобби. Не переживайте, вы можете заниматься всем, чем хотите. В этот день вас никто не потревожит.

Лев

Карты Таро советуют Львам задуматься о том, устраивает ли их нынешнее положение дел. Возможно, у вас накопились недовольства. Если это так - начинайте что-то менять.

Дева

17 июля Девам стоит с опасением отнестись к предложениям от малознакомых людей. Не соглашайтесь на авантюры, лишний риск вам сейчас не нужен. Вместо этого проведите время дома и наведите порядок.

Весы

Весов ждут приятные новости и даже сюрпризы. Кто-то решит вас порадовать, это будет действительно неожиданно. Будьте благодарны за заботу и постарайтесь ответить тем же.

Скорпион

В понедельник Скорпионам придется поставить на место человека, который попытается вас унизить. Не давайте себя в обиду, вы не заслуживаете такого отношения. Не бойтесь озвучивать свои претензии и разоблачать хитрецов.

Стрелец

Стрельцы могут сильно огорчиться. Возможно, вас будет одолевать ностальгия. Позвольте себе погрустить, порой это помогает найти баланс, затем вы сможете двигаться вперед, забыв о прошлом.

Козерог

Карты Таро сулят Козерогам муки выбора. Перед вами будет поставлена непростая задача. Решайте так, как хочется именно вам, думайте о своих интересах.

Водолей

В понедельник Водолеи смогут исполнить мечту своей второй половинки. Вы увидите счастье в глазах любимого человека. Конечно же, это позитивно отразится и на вашем настроении.

Рыбы

17 июля Рыбам стоит воплотить в жизнь то, что они давно планировали. Не бойтесь осуждения и действуйте. У вас все получится, но до финального результата держите все в секрете.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что три знака Зодиака скоро сорвут настоящий джекпот.

Вас также могут заинтересовать новости: