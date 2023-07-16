Новая неделя принесет им только радость и приятные эмоции.

Астрологи составили гороскоп на следующую неделю (с 17 по 23 июля). Оказалось, представители трех знаков Зодиака могут сорвать настоящий джекпот. Они точно поверят в то, что с понедельника у них начнется новая жизнь.

Овен

Овны, как считают астрологи, добьются небывалых высот. Они проявят все свои таланты и навыки, это принесет немало плодов. Не стыдитесь своего успеха, вы действительно умеете трудиться и добиваться желаемого, этим стоит гордиться.

Астрологи советуют представителям этого знака Зодиака не забывать о личной жизни. Эта сфера может немного пострадать, если вы слишком увлечетесь успехами на работе. Овнам необходим баланс во всем.

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Весы

У Весов начинается новая жизнь, считают астрологи. Они сумеют многое изменить, если действительно этого захотят. Вы можете сорвать джекпот и невероятно разбогатеть, новая неделя подарит вам несколько таких шансов.

Однако если Весы будут зацикливаться лишь на деньгах, вскоре они могут потерять все, что заработают. Поэтому отнеситесь к спонтанному богатству спокойно, не впадайте в крайности и не забывайте о сбережениях на "черный" день.

Козерог

Астрологи считают, что Козероги не сразу сумеют поверить своему счастью. Радостных событий будет очень много, в какой-то момент вам может показаться, что все это сон. Однако это реальность, судьба к вам очень благосклонна.

Наслаждайтесь приятными моментами и не думайте о негативных событиях прошлого. Отпустите все плохое и заряжайтесь позитивом. Новая неделя подарит вам много невероятных приключений, вам точно понравится.

Напомним, ранее стало известно, что карты Таро пророчат большие проблемы трем знакам Зодиака.

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