Неделя будет удачной, прогнозирует Ольга Медвецкая.

Астролог Ольга Медвецкая сделала обнадеживающий прогноз для ВСУ на текущую неделю до 4 сентября.

Комментируя в Instagram начало наступления украинских защитников на юге, астролог отметила, что результаты будут действительно удачными.

"Лучший день для этого невозможно было представить… Еще в начале месяца писала, что это удачный день для активных действий. Почему? Луна растет… Марс (планета активности, действий и, заодно, войны) имеет гармоничный аспект с Юпитером (дающий расширение, удачу, поддержку тех, кто сильнее), а еще с Меркурием (договоренности + транспорт + коммерция). Поэтому и военный успех должен сейчас быть, и наши начинания будут иметь поразительные результаты", – отметила Медвецкая.

Відео дня:

"К сожалению, это не значит, что неделя будет без жертв", – предупредила астролог.

Отдельно Медвецкая указала на вероятность "хороших поставок оружия":

"И это важно именно сейчас, ведь на следующей неделе с этим, скорее всего, возникнут сложности или замедления".

Ранее сообщалось, что в понедельник, 29 августа, ВСУ прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

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