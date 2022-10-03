Оказывается, носить золото и серебро можно не всем. Как понять что тебе подходит золото или серебро - читайте в материале УНИАН.

Каждый из нас носит украшения и даже не задумывается о том, что драгоценные металлы являются не просто аксессуаром, но и несут определенную энергетику, которая влияет на здоровье человека.

Давайте разбираться подробнее.

Каким знакам зодиака нельзя носить золото и серебро

Серебро символизируют с душевной чистотой. Этот металл - нечто заветное, тайное, интимное, спрятанное глубоко внутри. Астрологи считают серебро металлом Луны и водной стихии.

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Поэтому знакам Зодиака с ярко выращенными лидерскими качествами нельзя носить серебро, а золото отпугнет любовь и удачу от Дев, Весов, Рыб и Раков.

Как серебро влияет на организм человека

В принципе серебро не вредит ни одному из знаков Зодиака. Но ходить с ним постоянно не стоит.

Влияние серебра на знаки Зодиака

Скорпион

К примеру, почему Скорпионам нельзя носить серебро? Этот знак Зодиака не только умен, но и наделен магическими способностями. Скорпионы точно знают, чего хотят и всегда готовы на подвиги. Серебро им не рекомендуется носить из-за того, что может возникнуть дисбаланс. Этот драгоценный металл делает их уязвимыми и скрывает сильные стороны.

Наоборот придадут сил и уверенности этому знаку Зодиака сапфир, гранат или агат.

Овен

Люди, рожденные под этим знаком, необычайно сильные и стремятся быть лидерами во всем. Если что-то идет не по плану, то Овны сильно переживают. Серебряные украшения могут привлечь в их жизнь беды, негативно сказаться на разуме и нагонять тоску. Представителям этого знака запрещается даже прикасаться к серебру – от этого у них ухудшится самочувствие, и они способны на необдуманные поступки.

Как понять что тебе подходит золото или серебро

Лев

Львы всегда добиваются задуманного, они умные, уверенные в себе личности, которые обладают лидерскими качествами. В жизни они способны на любые подвиги.

Львам лучше отдать предпочтение золотым, а не серебряным украшениям. Серебро делает их уязвимыми и понижает статус, от чего те становятся очень раздражительными.

Козероги

Что лучше носить Козерогу золото или серебро? Представители этого знака очень любят всевозможные украшения, но вот серебро лишает их уверенности в завтрашнем дне и подавляет силу. Когда на них серебряное украшение, Козероги чувствуют дискомфорт и становятся рассеянными.

В целом этот знак Зодиака знает, как произвести нужное впечатление на человека.

Весы

Из-за серебра Весы могут страдать от головных болей, а в их жизни может наступить чреда неудач. Кроме того, украшения из серебра не пропускает к Весам положительную энергию и толкает на необдуманные поступки.

Теперь вы знаете, как серебро влияет на организм человека и что лучше выбрать - золото или серебро по знаку зодиака.

Ранее УНИАН писал о лучших любовницах и женах по знаку Зодиака.

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