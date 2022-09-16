Мнения астрологов по этому поводу разнятся, но некоторые знаки в таких рейтингах встречаются чаще остальных.

Вряд ли со всей 100%-й точностью можно определить, кто самые лучшие любовницы по знаку Зодиака. Даже мнения астрологов по этому поводу разнятся.

Вместе с тем стоит отметить, что представительницы нескольких знаков в подобных рейтингах встречаются чаще остальных. Речь идет о Стрельцах, Скорпионах и Весах.

Самый страстный и ненасытный знак Зодиака

Астрологи в этом рейтинге выделяют Стрельцов. Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, очень ценят близость с партнером. Гармония отношений с девушкой-Стрельцом во многом будет зависеть именно от интимной их стороны.

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Также особенно астрологи отмечают пыл Скорпионов. Под этим знаком рождаются страстные и ненасытные девушки, которые способны притягивать мужчин одним только взглядом. Гарантировано, что в случае расставания о ночах, проведенных с девушками-Скорпионами, многие будут еще очень долго вспоминать.

Кроме того, очень часто астрологи называют девушек-Весов идеальными любовницами. А все дело в том, что они умеют ставить на первое место потребности своего партнера и получать от этого максимум удовольствия.

Добавим, что в рейтинге "Самая лучшая женщина по знаку Зодиака", астрологи особенно выделяют представительниц четырех знаков: Дева, Рак, Козерог и Рыбы. В браке с ними любой сможет обрести настоящее счастья и без труда реализовать свои планы.

Напомним, ранее астрологи назвали главных лжецов по знаку Зодиака.

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