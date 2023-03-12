По словам Марии Тихой, в этом году победы ждать не стоит.

Ведьма-некромант и экстрасенс Мария Тихая ответила на интересующих всех украинцев вопрос "Когда закончится война в Украине?".

В интервью УНИАН она рассказала, что в этом году не стоит ждать полной победы Украины над Россией.

"Я обращалась к миру мертвых, и пока вижу, что война в Украине не закончится. В этом году точно", - сказала Тихая.

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При этом она добавила, что в конце весны 2023 начнется контрнаступление. Поэтому ближе к лету мы увидим первые звоночки нашей победы. Более того, продолжила экстрасенс, летом ВСУ могут деоккупировать захваченные агрессором территории.

Также она дала прогноз по Крыму. Тихая уверена, что в марте будет "бавовна" в незаконно аннексированном полуострове.

"Мы получили ракеты, которые могут стрелять на дальние дистанции. По Крыму мне карты показывают заводы, склады. Туда и полетят наши ракеты", - добавила эксперт.

Напомним, ранее астролог предсказала сокрушительные удары по четырем городам.

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