По словам Тимощук, оккупанты будут терроризировать Бахмут, а также угроза есть и для Киева.

Астролог Яна Тимощук сделала расклад на картах Таро и определила, какие города сейчас находятся в зоне риска. По ее словам, оккупанты не хотят покидать Бахмут и не только.

"В Бахмуте действия агрессора будут максимально разрушительными. Есть приказ не отступать с этой территории до конца. Город может превратиться в пустыню, там живого места не останется", - сказала Тимощук в интервью УНИАН.

Она добавила, что этой весной Путин может применить химическое или ядерное оружие. Поэтому, как продолжила Тимощук, может быть очень много смертей.

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Также активные боевые действия будут продолжаться в многострадальных Мелитополе и Мариуполе. Опасность есть и для Киева.

"Оккупанты будут осуществлять провокации, могут быть ракетные атаки. Но такого наступления, как 24 февраля 2022 года, мы уже не увидим. В Украину может зайти дополнительная помощь в виде каких-то войск со стороны других государств. Это кардинально изменит ход событий. То есть, если страны-партнеры начнут включаться, то у нас изменится стратегия", - добавила Тимощук.

Напомним, астролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, какой будет весна 2023 года для Украины, почему "горячие" сейчас точки на фронте может ждать "обнуления", когда стоит планировать контрнаступление на Крым и победит ли Украина уже в этом году.

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