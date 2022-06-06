Россия понесла большие потери в Украине, и правительству становится все сложнее их скрывать.

Санкции против России "работают", и мир может наступить гораздо быстрее, ведь в РФ готовятся к окончанию войны с Украиной.

Такое заявление сделала известный украинский таролог Елена Бюн, задав вопрос картам: действительно ли Кремль готовит сценарий выхода из войны в Украине, пишут "Факты".

"Этот процесс действительно тайно готовится, но в то же время россиянам нужно показать своему народу хоть какие-то достижения и успехи. Карты говорят, что замысел отступления не будет разглашаться до поры до времени. У руководства России повсюду наблюдается полное фиаско", – отметила она.

"Кроме того, за время войны в Украине Россия понесла большие потери и продолжает это делать (в частности, на Донбассе). Правительству становится все сложнее скрывать эти потери, информация постепенно выходит на поверхность и может стать миной замедленного действия, что приведет к своеобразному "взрыву". Все подталкивает власть к тому, что нужно как можно скорее с этим завязывать", – добавила таролог.

Елена Бюн отметила, что Кремль пожинает плоды своего провала по всем направлениям: в июле Россию ожидает дефолт.

"Верхушка Кремля серьезно понимает, что она может окончательно потерять все, и сейчас есть хоть какой-нибудь шанс что-то сохранить для себя. Безусловно, они хотят избежать ответственности за все, что происходит, поэтому ищут лучшие пути для себя, чтобы поскорее решить вопрос с войной. Они полностью разочарованы в действиях Путина и сейчас ясно видят, что война в Украине была большой ошибкой", – отметила Таролог.

"Они уже начали рассматривать сценарии выхода из войны и усиленно работать над ними, чтобы выйти из тупика, в котором оказались. Они надеются на возобновление переговоров с Украиной или на встречу и разговор Зеленского с представителем кремлевской власти. Готовы идти на уступки и жертвы, однако с ними все равно следует быть очень осторожными и внимательными. Карты говорят, что это несомненное движение к прогрессу (к миру). Санкции работают, и мир может наступить гораздо быстрее", – резюмировала она.

Ранее астрологи назвали важные даты в войне в Украине.

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