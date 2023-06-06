Таролог Яна Тимощук / t.me/yana_futurolog

Яна, что июнь предвещает Украине?

В первую очередь, выпала карта "Поклонения земли", связанная с сохранением территории. Она указывает на рождаемость земли, может быть зерновая сделка или  торговля. В итоге Украина получит очень положительный результат. 

Во-вторых, есть опасность воды - собственно то, что сейчас и происходит (подрыв Каховской ГЭС, - УНИАН). Нужно беречь Запорожскую АЭС и прибережные зоны. Есть риск заражения воды. Могут быть и какие-то проблемы с питанием, дефицит воды. 

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В-третьих, идет энергия дьявола. Могут быть разного рода манипуляции и контроль в банковской системе. Более того, активизируется Марс - Бог войны, поэтому может случиться обострение военных действий, будут взрывы. 

Карта "Суда" означает заключение. Могут сажать в тюрьму кого-то из власти, а также людей, которые должны понести наказание за совершенные преступления.

Последней выпала карта, указывающая на архитип матери, природы. То есть сейчас важны семейные ценности. Нужно беречь женщин и детей, так как им грозит самая большая опасность.

Какие события будут происходить на фронте?

"Рыцарь мечей" указывает на энергию завоевания своих земель, то есть контрнаступление. "Пятерка мечей" говорит о том, что будет ожесточенная борьба с двух сторон. Многое будет скрыто от людей, вплоть до того, что мы не будем знать, где ведутся боевые действия. Об этом мы узнаем уже по итогу.

При этом я вижу, что уже в июне будут какие-то вложения в Бахмут. Карта "Колесница" говорит о победе Украины в данном вопросе. 

Какие еще победы могут быть в этом месяце?

Вижу энергию союза и договоренностей. Наша власть может выезжать за границу ради этих целей, или к нам будут приезжать высокопоставленные люди. Карта "Звезда" указывает на Евросоюз. Что это значит? Может быть договор о контрнаступлении ВСУ и стабилизации ситуации в нашей стране. 

Также будут небольшие военные операции, которые будут иметь успех.

В июне ВСУ отвоюют украинские земли, - таролог / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Последнее время РФ едва не каждую ночь обстреливает нашу страну. Скажите, как долго это еще может продолжаться?

На данный момент оккупанты будут перемещаться по территориям и будут ограничивать население. Пока я вижу разрушения башень, высоких домов, административных зданий, разных вышек. Поэтому обстрелы продолжаться, но с меньшей интенсивностью.

Что ждет Киев в ближайшее время?

Согласно карте "Башня", в Киеве будут разрушения. РФ будет бить по Центру принятия решений и по административным зданиям. Три человека из нашего правительства могут пострадать. А все потому, что Россия бесится из-за решений Владимира Зеленского, которые негативно влияют на Путина. 

Кроме того, будет какая-то весть из-за границы, а также выпадает хорошая карта "Семья", указывающая на объединение людей. В основном многие киевляне не испытают большого страха.

Хочу еще предупредить жителей Мариуполя. В этом городе может произойти какая-то катастрофа, в результате которой люди массово будут переезжать. 

Может ли быть такое, что украинцы снова вернутся в метро, бомбоубежища и будут там жить по несколько дней/недель?

Карта "Четверка пентаклей" говорит о том, что пока ситуация меняться не будет, никаких усугублений не предвещается. Поэтому нет, такого, как раньше, не будет.

Согласно карте "Башня", в Киеве будут разрушения, - Тимощук / фото Нацполиции

Сегодня, как мы уже говорили, российская армия подорвала Каховскую ГЭС. Скажите, что дальше будет с ней и Херсонской областью в целом?

Карта "Верховной жрицы" говорит о том, что Каховская ГЭС - это уже история. Однако будет и правосудие, то есть все виновники катастрофы будут наказаны. Позже ГЭС будут восстанавливать с помощью и других государств. Сильных последствий подрыва не будет.

Что касается Херсонской области в целом, то там будет какой-то обман. Стоит быть осторожными с планами и документами. 

Из плюсов: может быть контрнаступление, поэтому есть вероятность, что Херсонская область вернется под контроль Украины. 

Как мир отреагирует на подрыв?

На эту территорию могут приезжать разные проверки, чтобы оценить масштаб трагедии. Какой-то резкой реакции я не вижу, но будет незначительная финансовая помощь. Уже зимой 2023-2024 может быть заключен договор, который поможет Украине закрыть вопрос с Каховской ГЭС и победить в войне.

То есть мы можем предположить, что вскоре оккупанты начнут отступать с наших территорий?

Да, они будут в ограничениях. То есть они уже попали в ловушку, и дальше ситуация для них будет становиться только хуже и хуже. Поэтому сделать запланированное им не удастся и они начнут убегать.

Когда закончится массовый террор Украины?

Есть два сценария развития событий - или активные боевые действия закончатся в течении восьми месяцев, или пойдет "обнуление" и будет новая фаза войны. Но, согласно карте "Отшельник", за нами сила, поэтому мы в любом случае будем праздновать победу. 