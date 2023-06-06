Таролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, какие опасности ждут Украину в июне, какая ситуация будет с Каховской ГЭС, будут ли какие-то победы у ВСУ, и когда закончится массовый террор нашей страны.

Яна, что июнь предвещает Украине?

В первую очередь, выпала карта "Поклонения земли", связанная с сохранением территории. Она указывает на рождаемость земли, может быть зерновая сделка или торговля. В итоге Украина получит очень положительный результат.

Во-вторых, есть опасность воды - собственно то, что сейчас и происходит (подрыв Каховской ГЭС, - УНИАН). Нужно беречь Запорожскую АЭС и прибережные зоны. Есть риск заражения воды. Могут быть и какие-то проблемы с питанием, дефицит воды.

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В-третьих, идет энергия дьявола. Могут быть разного рода манипуляции и контроль в банковской системе. Более того, активизируется Марс - Бог войны, поэтому может случиться обострение военных действий, будут взрывы.

Карта "Суда" означает заключение. Могут сажать в тюрьму кого-то из власти, а также людей, которые должны понести наказание за совершенные преступления.

Последней выпала карта, указывающая на архитип матери, природы. То есть сейчас важны семейные ценности. Нужно беречь женщин и детей, так как им грозит самая большая опасность.

Какие события будут происходить на фронте?

"Рыцарь мечей" указывает на энергию завоевания своих земель, то есть контрнаступление. "Пятерка мечей" говорит о том, что будет ожесточенная борьба с двух сторон. Многое будет скрыто от людей, вплоть до того, что мы не будем знать, где ведутся боевые действия. Об этом мы узнаем уже по итогу.

При этом я вижу, что уже в июне будут какие-то вложения в Бахмут. Карта "Колесница" говорит о победе Украины в данном вопросе.

Какие еще победы могут быть в этом месяце?

Вижу энергию союза и договоренностей. Наша власть может выезжать за границу ради этих целей, или к нам будут приезжать высокопоставленные люди. Карта "Звезда" указывает на Евросоюз. Что это значит? Может быть договор о контрнаступлении ВСУ и стабилизации ситуации в нашей стране.

Также будут небольшие военные операции, которые будут иметь успех.

Последнее время РФ едва не каждую ночь обстреливает нашу страну. Скажите, как долго это еще может продолжаться?

На данный момент оккупанты будут перемещаться по территориям и будут ограничивать население. Пока я вижу разрушения башень, высоких домов, административных зданий, разных вышек. Поэтому обстрелы продолжаться, но с меньшей интенсивностью.

Что ждет Киев в ближайшее время?

Согласно карте "Башня", в Киеве будут разрушения. РФ будет бить по Центру принятия решений и по административным зданиям. Три человека из нашего правительства могут пострадать. А все потому, что Россия бесится из-за решений Владимира Зеленского, которые негативно влияют на Путина.

Кроме того, будет какая-то весть из-за границы, а также выпадает хорошая карта "Семья", указывающая на объединение людей. В основном многие киевляне не испытают большого страха.

Хочу еще предупредить жителей Мариуполя. В этом городе может произойти какая-то катастрофа, в результате которой люди массово будут переезжать.

Может ли быть такое, что украинцы снова вернутся в метро, бомбоубежища и будут там жить по несколько дней/недель?

Карта "Четверка пентаклей" говорит о том, что пока ситуация меняться не будет, никаких усугублений не предвещается. Поэтому нет, такого, как раньше, не будет.

Сегодня, как мы уже говорили, российская армия подорвала Каховскую ГЭС. Скажите, что дальше будет с ней и Херсонской областью в целом?

Карта "Верховной жрицы" говорит о том, что Каховская ГЭС - это уже история. Однако будет и правосудие, то есть все виновники катастрофы будут наказаны. Позже ГЭС будут восстанавливать с помощью и других государств. Сильных последствий подрыва не будет.

Что касается Херсонской области в целом, то там будет какой-то обман. Стоит быть осторожными с планами и документами.

Из плюсов: может быть контрнаступление, поэтому есть вероятность, что Херсонская область вернется под контроль Украины.

Как мир отреагирует на подрыв?

На эту территорию могут приезжать разные проверки, чтобы оценить масштаб трагедии. Какой-то резкой реакции я не вижу, но будет незначительная финансовая помощь. Уже зимой 2023-2024 может быть заключен договор, который поможет Украине закрыть вопрос с Каховской ГЭС и победить в войне.

То есть мы можем предположить, что вскоре оккупанты начнут отступать с наших территорий?

Да, они будут в ограничениях. То есть они уже попали в ловушку, и дальше ситуация для них будет становиться только хуже и хуже. Поэтому сделать запланированное им не удастся и они начнут убегать.

Когда закончится массовый террор Украины?

Есть два сценария развития событий - или активные боевые действия закончатся в течении восьми месяцев, или пойдет "обнуление" и будет новая фаза войны. Но, согласно карте "Отшельник", за нами сила, поэтому мы в любом случае будем праздновать победу.