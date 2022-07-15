Вопрос того, когда в Украине прекратят стрелять, волнует очень многих. Россияне продолжают цинично убивать мирное население.

УНИАН собрал мнения самых популярных астрологов касательно того, как и чем закончится война в Украине.

Макс Гордеев

Известный в Украине экстрасенс ранее предсказывал, что 30 апреля будет переломным моментом. Так и случилось - именно после этой даты захватчики отступили по некоторым направлениям. Сейчас Гордеев заявил, что следующая важная дата будет в середине августа.

"Но я хочу предупредить всех, чтобы не думали, что когда наступит август, выйдет кто-то и скажет: "Все, закончилась война". Война будет завершаться поэтапно для каждого города отдельно. То есть сначала будет Запад страны, потом - Центр", - заявил экстрасенс.

Яна Эзотеричка

Таролог перечислила четыре города, в которых сейчас сохраняется высокий уровень опасности.

"Кровавый период начался 12 июля и будет длиться до середины августа месяца. Города, которые пострадают больше всего - Харьков, Киев, Донецкая и Луганская области. Битва за Донбасс не улучшается. Контрнаступление ВСУ возможно после 15 августа", - пояснила эксперт.

Наталья Власенко

Эксперт считает, что в войне в Украине есть четыре важных даты. По ее данным, боевые действия могут быть окончены или осенью 2023 года, или летом 2024. Также в 2024 и в 2025 году будут происходить судьбоносные для народа события.

Алексей и Анна Сухановы

Они утверждают, что интенсивность боевых действий повысится уже в июле этого года, что принесет свои результаты.

"Возможно, произойдут некие важные события, которые пока не учитываются военными аналитиками и новые события выступят "ускорителем" военных действий", - говорят астрологи.

Они утверждают, что война закончится в пользу Украины.

Напомним, астрологи назвали 4 нестареющих женщины по знаку Зодиака.

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