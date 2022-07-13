По словам экспертов, война в Украине начнет сходить на нет уже с осени.

Астрологи Алексей и Анна Сухановы составили гороскоп для Украины и выяснили, когда закончатся активные боевые действия.

По их словам, война в Украине начнет утихать с осени, но пока нам стоит быть готовым к накалу ситуации.

"Мы склоняемся к тому, что в июле военные действия ускорятся. Возможно, произойдут некие важные события, которые пока не учитываются военными аналитиками и новые события выступят "ускорителем" военных действий", - пишут астрологи на своей странице в Instagram.

При этом эксперты не исключают, что события будут разворачиваться в пользу Украины. Но если сейчас обстрелов может быть больше, то с осени ситуация в стране немного стабилизируется и боевые действия начнут сходить на нет.

Напомним, ранее астролог Ольга Медвецкая спрогнозировала настоящий "ад", который произойдет уже скоро.

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