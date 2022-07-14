Несколько городов могут пострадать от мощных обстрелов.

Таролог Яна Эзотеричка сделала расклад на картах Таро и определила судьбу нескольких украинских городов.

По мнению эксперта, 12 июля начался самый кровавый период в войне с Россией. Продлиться он аж до середины августа. Именно в этот период может быть много смертей и разрушений.

Кроме того, по ее словам, российские захватчики будут беспощадно наносить удары по нескольким украинский городам. Больше всего стоит переживать жителям Харькова, Киева, Донецкой и Луганской областей.

"Кровавый период начался 12 июля и будет длиться до середины августа месяца. Города, которые пострадают больше всего - Харьков, Киев, Донецкая и Луганская области. Битва за Донбасс не улучшается. Контрнаступление ВСУ возможно после 15 августа", - сказала Эзотеричка.

Она добавила, что ракетные удары могут быть нанесены и на западную Украину.

"Украина сможет выдержать кровавый период. Прилеты ожидаются и в западной Украине", - добавила таролог.

Напомним, ранее таролог Яна Эзотеричка предрекла кровавый период в войне с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: