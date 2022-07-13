Украина станет другой страной, спрогнозировала эксперт.

Есть четыре возможные даты завершения войны Украины с Россией, ближайшая - декабрь-январь текущего года.

Война в нашей стране также может завершиться осенью 2023 года или весной-летом 2024-го, написала астролог Наталья Власенко на своей странице в Instagram.

"…И вообще 2024-2025 - очень похоже", - отметила эксперт.

Власенко добавила, что дата завершения войны в Украине зависит от людей, других государств и непредвиденных обстоятельств.

"…Но в любом случае, Украины такой уже не будет, это будет другая страна, с другой системой власти, принадлежностью к какому-то союзу, территориально…", - спрогнозировала она.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля - российские войска вторглись на нашу территорию. Кремль не объявлял войну украинскому государству, а назвал действия своих сил "спецоперацией", направленной якобы на "денацификацию" и "демилитаризацию" нашей страны.

Астрологи Алексей и Анна Сухановы прогнозировали, что боевые действия в Украине начнут утихать с осени.

Вас также могут заинтересовать новости: