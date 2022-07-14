По его прогнозу, Украина никому ничего не отдаст, наша сила - в единстве.

Экстрасенс Макс Гордеев уточнил свой предыдущий прогноз по войне в Украине 2022. Ранее он предсказывал, что она закончится в августе.

В эфире одного из украинских телеканалов его спросили, подтверждают ли сейчас карты Таро завершение войны в последний месяц лета.

"Да. Но я хочу предупредить всех, чтобы не думали, что когда наступит август, выйдет кто-то и скажет: "Все, закончилась война". Война будет завершаться поэтапно для каждого города отдельно. То есть сначала будет Запад страны, потом - Центр", - заявил экстрасенс.

В то же время, он напомнил, что у нас есть оккупированные города, такие как Херсон, Мариуполь.

Также Гордеев призвал украинцев не паниковать, ведь это играет на руку врагу. По его прогнозу, Украина никому ничего не отдаст, наша сила - в единстве.

Ранее Рубина Цыбульская рассказала, какая судьба ждет Украину в июле 2022 года. По ее словам, июль будет очень напряженным и горячим, страх и усталость людей достигнет максимума.

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