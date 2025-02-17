Астролог назвал дату, когда закончится война в Украине

По словам Урануса, есть несколько вариантов развития событий.

Астролог Дмитрий Уранус сделал прогноз для Украины и определил, что есть два варианты окончания войны в Украине - оптимистичный и пессимистичный.

По его словам, карта полномасштабного вторжения и карта Украины указывают на весну 2025 года, особенно апрель, как на время больших перемен в ходе войны, и на время больших возможностей на пути к мирному договору.

"Весной откроется реальная возможность проведения эффективных переговоров о прекращении огня, перемирии или о заморозке конфликта. Эти процессы будут растянуты во времени на несколько месяцев", - написал Уранус.

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Он добавил, что есть и более реалистичный прогноз:

"Самая поздняя дата окончания этой стадии войны – июль-август 2025. Но точно до дня Независимости Украины".

Однако, как продолжил астролог, если война продлится по времени дольше сентября 2025 – прогноз для Украины будет крайне неблагоприятным, но это пессимистичный прогноз, который маловероятен.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, сколько еще будет длиться война в Украине. По его словам, год Змеи всегда фатальный, поэтому у нас есть все шансы завершить войну.

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