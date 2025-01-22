По словам Росса, 2025 год будет фатальным для России.

Когда закончится война в Украине? Этот вопрос интересует всех украинцев. Почти за три года большой войны было много прогнозов, однако не все они осуществились.

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Однако украинцы продолжают надеяться на силу "небесных светил" и верить в том, что в скором времени все закончится нашей победой.

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Так, астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, может ли 2025 год стать победным для нашей страны.

По его словам, год Змеи всегда фатальный, поэтому у нас есть все шансы завершить войну.

"Если Россия не объявит всеобщую мобилизацию, то у нее ресурсов хватит только до лета. Если они ее объявят, то произойдет переворот. Путина скинут уже окончательно и бесповоротно. Поэтому либо так, либо так, но власть России будет сломлена. Тем более я всегда говорил, что в год Змеи происходит падение режима. То Александра ІІ убивают в 1881 году, то Сталина отравляют в 1953 году, то Берлинская стена падает в 1989 году. Год Змеи всегда фатальный, поэтому Россия может вывести войска из Украины", - отметил астролог.

Напомним, ранее астролог назвал города, которые больше всего будут страдать в 2025-м.

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