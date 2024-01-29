Как говорит Влад Росс, это произойдет не раньше 2050 года.

Астролог Влад Росс рассказал, когда закончатся все войны на планете. По его словам, это будет возможно только после 2050 года.

В интервью УНИАН он отметил, что, согласно нумерологии, все войны почему-то связаны с сочетанием цифр 4 и 1.

"Я бы назвал полномасштабную войну в Украине Четвертой мировой, гибридной. Третья была холодной с 1946 по 1991 год, когда развалился Советский союз. Первая мировая началась в 1914 году, Вторая - в 1941-м, Третья - в 2014-м", - говорит астролог.

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Он добавил, что в 2041 году будет закат всех мировых войн. А еще через 10 лет мы войдем в "золотой век", когда окончательно наступит мир.

"К этому году все начнет завершаться. Мы войдем в золотой век после 2050 года, когда уже не будет никаких войн по всей планете", - подытожил Влад Росс.

Напомним, ранее Влад Росс предсказал страшные обстрелы в феврале. По его словам, война в Украине значительно обострится.

Особенно напряженные аспекты, по словам астролога, между 8 и 12 февраля, 16 и 20 февраля.

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