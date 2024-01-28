По словам Росса, ситуация значительно обострится.

Астролог Влад Росс рассказал, что в феврале Россия возобновит массированные ракетные атаки, которые будут еще страшнее, чем те, которые были до этого.

Особенно напряженные аспекты, по словам астролога, между 8 и 12 февраля, 16 и 20 февраля.

"В зоне риска Харьков, Киев, Сумская область, Днепр и Днепропетровская область, Одесса и Одесская область, Херсон, Николаев, Хмельницкий и Львов", - сказал Росс в интервью УНИАН.

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Он добавил, что не менее сложным будет 24 февраля - годовщина полномасштабной войны.

"24 февраля будет большое удивление для РФ, потому что будет подготовлен документ от европейцев и американцев с конфискацией 300 млрд долларов в пользу Украины. Поэтому, конечно, они начнут нас бомбить прямо в эту дату, когда узнают, что их деньги дадут нам на помощь и нам будет хватать на оружие и отбивание их атак", - подытожил Росс.

Напомним, ранее астролог назвал год окончания войны в Украине. По словам Росса, все может закончиться в следующем году.

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