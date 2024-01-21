По словам Тимощук, в 2024 году окончания войны не будет.

Астролог Яна Тимощук определила, когда закончится война в Украине. По ее словам, самый благоприятный год - 2026-й, но есть один важный нюанс.

"Это та точка, когда Украина может договориться. Будет запущен процесс на карму, когда мы за это время можем что-то изменить. Нам нужно переформатировать всю систему, власть..." - сказала Тимощук в интервью УНИАН.

Она добавила, что если война все же не закончится в 2026 году, то она может продлиться до 30-х годов, или будет новая.

Видео дня

"Возможна еще одна война в Украине - в 30-х годах. То есть мы долго будем идти по процессу войны. Либо она закончится в 2026 году, либо продлится до 30 лет. Есть еще такой нюанс, что к войне приобщаются и другие страны. Может быть такое, что у нас не будет возможности точно определить нашу судьбу, потому что это сделают другие страны", - отметила астролог.

По ее словам, в 2024 году не стоит ждать окончания войны, потому что Россия не планирует сдаваться и проигрывать.

"В этом году у России числовой код - 8, Сатурн. Эта планета дает новые свершения, достижения, то есть то, чем Россия и будет заниматься. В этом году она не позволит себе проиграть. Эта страна готова воевать, отступать она не планирует. Хотя Россия готова на переговоры, но не на условиях Украины", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее астролог назвал месяц и год, когда в Украине наступит мир.

Вас также могут заинтересовать новости: