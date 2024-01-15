По словам Росса, уже есть предвестники нашей победы.

Астролог Влад Росс рассказал, что в июне этого года произойдут астрологические события, которые благоприятно повлияют на ситуацию в нашей стране.

По его словам, 2 июня к Земле очень близко подлетит Зеленая комета, которая считается вестником богов. Поэтому Росс убежден, что она предвещает мир.

"Дай Бог, чтобы к 2 июня все закончилось и в июне американцы нас пригласили в НАТО. Я думаю, что у Джо Байдена не останется никакого шанса выиграть выборы, если он не пригласит Украину в НАТО", - отметил Росс на своем YouTube-канале.

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Он добавил, что в 2024 году ведение войны будет искусственным интеллектом, благодаря чему ВСУ смогут прорваться по всем фронтам.

"Самое главное, что благодаря этому искусственному интеллекту будет вестись очень масштабная удачная война против Российской Федерации, и этот искусственный интеллект поможет нам победить в этой войне, поэтому все говорили, где же этот козырный туз в рукаве нашего Валерия Залужного, так вот он появится", - подчеркнул астролог.

Напомним, ранее астролог назвал даты, когда пострадает почти вся Украина.

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