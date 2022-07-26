Как влияет ретроградный Юпитер на людей и к чему стоит приготовиться уже сейчас - узнайте в материале УНИАН.

Раз в несколько лет каждая планета начинает обратное движение, но с точки зрения астрономии - это оптическая иллюзия. Астрологи считают иначе, придавая ретроградности особый смысл. Как показывает практика, движение планет действительно влияет на жизнь людей, так случится, и когда наступит ретроградный Юпитер 2022.

УНИАН расскажет, что несет ретроградный Юпитер и каким образом он может изменить вашу жизнь.

Ретроградный Юпитер 2022 - особенности планеты

Пятая планета Солнечной системы станет ретроградной с 28 июля по 23 ноября. Все это время Юпитер будет находиться в созвездии Рыб и заставит людей подумать о своем духовном предназначении. Обновление произойдет со всеми - хотите вы того или нет, но лучше всегда действовать добровольно и быть готовыми к переменам.

Переоценка ценностей - главный "месседж" ретро Юпитера. В этот период все те вещи, которые раньше вам казались важными, потеряют свою ценность. Вы почувствуете, что именно мешает вам жить счастливо, пересмотрите свои приоритеты и найдете правильный путь.

Астрологи считают, что Юпитер - планета, которая руководит сферами образования, психологии и религией, а также помогает людям заглянуть внутрь себя. С 28 июля по 23 ноября у вас появится шанс проработать все свои проблемы и комплексы, а затем начать жизнь "с чистого листа".

Что нельзя делать на ретро Юпитер

Эксперты по эзотерике говорят, что энергетика периода невероятно сильна и может отрицательно повлиять на некоторые аспекты вашей жизни. С июля по ноябрь воздержитесь от:

заключения важных сделок и подписания бумаг;

женитьбы и совместной жизни;

новых отношений;

командировок и путешествий;

запуска ранее нереализованных проектов;

решения любых правовых вопросов.

Ретроградный Юпитер отрицательно воздействует на материальные сферы жизни и положительно - на духовные. Именно поэтому астрологи рекомендуют в период его ретроградности больше заниматься своим внутренним "я" и меньше обращать внимания на все остальное.

Что можно делать на ретроградный Юпитер 2022

Лучшее, что вы можете сделать - обратить внимание на свои страхи, переживания и терзания, а затем проработать их. Попытайтесь понять природу того, что с вами происходит - осознав суть проблемы, вам будет проще ее решить.

Еще один совет - учитесь жить в позиции принятия. Если у вас что-нибудь не получается или ситуация складывается не так, как вам нужно, не концентрируйтесь на негативе и не пытайтесь искать виноватых - отнеситесь с пониманием. Помните о том, что все происходит ровно так, как должно быть и, если сейчас вы чего-то не получаете, значит, еще не время.

Если у вас получится соблюсти рекомендации и выйти на новый уровень, то уже к октябрю почувствуете перемены как в личной жизни, так и в работе - новые горизонты и финансовый успех вам обеспечены. Единственное, к чему стоит быть готовыми - к испытаниям, которые приготовила для вас судьба. Здоровая конкуренция будет присутствовать, чтобы вы сумели доказать себе и Вселенной, что заслуживаете быть в числе лидеров.

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