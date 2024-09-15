В первом месяце осени Луна, кажется, превзошла саму себя - в один день мы увидим полнолуние, суперлуние и частное лунное затмение.

В сентябре 2024 полная Луна, которую в это время года называют Урожайной, порадует нас своим очень близким присутствием и в то же время частичным отсутствием. Спутник в момент полнолуния будет находиться максимально близко к Земле, поэтому Луна будет казаться больше и ярче - ровно до того момента, пока земная тень не "съест" ее часть и не наступит лунное затмение. Когда это можно будет наблюдать и что оно принесет с точки зрения астрологов - рассказываем в материале.

Урожайная Луна в сентябре 2024 - что это такое

Сентябрьское полнолуние в 2024 году будет Урожайной Луной - так называется полнолуние, ближайшее к осеннему равноденствию. Обычно в Северном полушарии Урожайная Луна случается в сентябре. Но примерно в 3-5 лет - может быть в октябре. В 2024 году осеннее равноденствие произойдет 22 сентября, а полнолуние наступит 18 сентября - поэтому Луну называют Урожайной.

Если случается так, что Урожайная Луна приходится на октябрь, тогда сентябрьское полнолуние называют Кукурузная Луна. У других народов полнолуние в сентябре называется по-другому:

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у китайцев - Луна Хризантемы;

у кельтов - Поющая Луна;

у чероки - Ореховая Луна;

у викканов - Ячменная Луна.

В Южном полушарии, где в это время года наступает весна, полнолуние называется Луна Червя, Сахарная Луна, Девственная Луна.

Урожайное полнолуние, суперлуние и лунное затмение - точное время и влияние

В сентябре 2024 полнолуние будет необычным: в это время Луна максимально приблизится к Земле, поэтому можно будет наблюдать суперлуние (второе в этом году) - спутник Земли будет выглядеть ярче и больше. Но, кроме этого, в этот же день произойдет частное лунное затмение.

Полнолуние и суперлуние наступит 18 сентября в 05:34 по Киеву. Пик лунного затмения произойдет 18 сентября в 05:44 по Киеву. Луна в момент полнолуния и затмения будет находиться в знаке Рыбы.

В день полнолуния не удастся полюбоваться Луной из-за затмения, но это можно будет сделать также 17 и 19 сентября.

Полнолуния и лунные затмения всегда очень сильно отражаются на эмоциональной сфере жизни. Но лунные затмения, по словам астрологов, в три раза мощнее и эмоциональнее полнолуний. Интенсивность грядущих событий начнется с 15 сентября и продлится до 22 сентября.

Астрологи говорят, что игнорировать влияние этой мощной лунации будет довольно трудно, независимо от вашего солнечного знака. Но есть те, кто почувствует это больше всего - это мутабельные знаки: Близнецы (мутабельный воздух), Дева (мутабельная земля), Стрелец (мутабельный огонь) и Рыбы (мутабельная вода).

Считается, что лунные затмения ускоряют временные рамки - мы больше не сможем избегать того, что откладывали. Люди, которые входят или уходят из нашей жизни, и ситуации, которые разворачиваются во время сезона затмений, также часто могут становиться кармическими.

События, которые будут происходить в это время, скорее всего будут связаны с тем, что происходило в жизни во время последнего лунного затмения в Рыбах - то есть, 16 сентября 2016 года. Последствия же 18 сентября 2024 года будут эхом ощущаться до 18 октября.

В этот же день, 18 сентября, откроется коридор затмений, то есть, период от лунного до солнечного затмения 2 октября 2024.

Что можно и что нельзя делать в полнолуние в сентябре 2024

Как уже говорили, затмение Луны в несколько раз увеличивает влияние полнолуния на человека. И хотя это влияние научно не доказано, но, по мнению астрологов, оно оказывает глубокое воздействие на эмоциональное и психическое состояние человека. Считается, что в этот период усиливается интуитивное восприятие, возможны излишние эмоциональные всплески, агрессия, импульсивные поступки и переоценка жизненных приоритетов и отношений. Поэтому время полнолуния считается нестабильным и даже опасным - это следует учитывать и воздержаться от некоторых вещей.

Что нельзя делать в полнолуние в сентябре:

не стоит принимать важные и судьбоносные решения;

нельзя конфликтовать, ввязываться в споры и реагировать на провокации со стороны;

не следует переутомляться, брать на себя обязательства, которые вы не в состоянии выполнить, давать себе сильную физическую нагрузку;

не стоит рисковать деньгами - заключать крупные финансовые сделки, брать кредиты и давать в долг;

лучше отказаться от хирургических вмешательств (если они несрочные) и перенести визит к косметологу.

Также следует в это время отложить дальние поездки.

Что можно делать в полнолуние:

прислушиваться к себе, переосмысливать приоритеты;

мириться с теми, с кем в ссоре;

заканчивать дела, начатые ранее;

заниматься творчеством и саморазвитием.

В это полнолуние благодаря затмению можно завершить все старые циклы и освободиться от того, что мешает личному росту. Поэтому избавляйтесь от устаревших привычек, обид и готовьтесь к новым начинаниям.

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