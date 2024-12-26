Второе новолуние в декабре 2024 произойдет в знаке Козерога.

Декабрь 2024 богат на новолуния - в этом месяце их аж два, а такое бывает довольно редко. Что принесет нам молодая Луна накануне нового года, для кого период будет удачным, а для кого не очень, и когда наблюдать новолуние - специально для УНИАН рассказала украинский астролог Марина Скади-Соколова.

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Когда новолуние в декабре 2024 - дата и точное время

Новолуние - это период, когда на небе не видна Луна, так как из-за близости Солнца его свет не отражается от спутника Земли. Происходит это явление обычно раз в месяц, намного реже - два, но декабрь как раз станет таким месяцем.

Второе новолуние декабря 2024 и последнее в этом году, произойдет 31 декабря в 00.26 по Киеву, в 10-м градусе Козерога, символически отражая соприкосновение прошлого и будущего, встречу чего-то старого с молодым и перспективным.

Новолуние в Козероге - в чем его особенность

Как рассказала в комментарии УНИАН астролог Марина Скади-Соколова, Козерог, в знаке которого произойдет новолуние - это 10-й знак Зодиака. Он символизирует вершину горы, поэтому этот период пройдет с оттенком амбициозности и агрессивности, а также дисциплины и целеустремленности.

Козерог - кардинальный знак Земли, которому свойственно достижение целей через труд, терпение, выносливость и системный подход.

Новолуние 31 декабря поможет представителям всех знаков Зодиака структурировать свою жизнь и наполнит энергией для долгосрочного планирования, разработки стратегий, постановки реальных целей, особенно насчет карьеры, личностного роста.

Это новолуние потребует от всех принятия ответственности за свои жизнь и решения. И точка, в которой мы окажемся, во многом зависит от того, какие шаги были приняты ранее. Период от новолуния в Козероге 31 декабря до полнолуния в знаке Рака (14 января) будет временем, когда мечты, цели, планы обретают четкий контур и структуру, и станут опорой для нового этапа роста,

- говорит астролог.

Для некоторых знаков Зодиака новолуние подарит много возможностей, другим - напротив, нужно быть готовым к некоторым трудностям. По словам Марины Скади-Соколовой, период будет успешным для земных знаков - Козерогов, Тельцов и Дев:

Козероги получат мощную поддержку Вселенной, смогут справиться с любыми вызовами и уже к следующему новолунию (29 января) получить хорошие результаты. Если они проявят выдержку, настойчивость, а также присущую им силу воли, то новолуние станет неким трамплином: их ожидает очень продуктивный период, могут сформироваться нужные обстоятельства для того, чтобы сделать рывок в карьере, проявить себя с наилучшей стороны и выйти в центр.

"Козероги будут на высоте в конце декабря - начале января, и до полнолуния в Раке им нужно постараться сделать "рывок" и тогда весь год для них будет открыта свободная и широкая дорога. Будет проще решить финансовые вопросы, появится возможность реализовать многие инициативы и проекты, давно намеченные планы, которые по каким-то причинам не были воплощены в жизнь в 2024-м. Самое подходящее время для реализации целей наступит после новолуния - в январе 2025-го года. Но, чтобы усилия принесли результат, придется на некоторое время отложить отдых", - советует астролог.

Тельцы могут получить нужные обстоятельства и возможности, благодаря которым может улучшиться материальное положение. Представителям этого знака Зодиака стоит вкладываться в свое образование, обретение новых навыков, изучать финансовую грамотность, чтобы стать более конкурентоспособными. Благодаря этому появится возможность сделать успешный старт и уверенно двигаться вперед в январе. Главное - не упустить возможности, и тогда на протяжении следующих месяцев финансовое положение будет только приумножаться.

Девам новолуние 31 декабря откроет возможности для самовыражения и выходу из тени. Им удастся выстроить полезные взаимоотношения в деловой сфере, наступит отличное время, чтобы проявить таланты, начать новые проекты, укреплять устоявшиеся отношения. К концу января удастся достичь хороших материальных результатов и профессиональных успехов. Важно не отрываться от коллектива, а работать над совместными проектами вместе с единомышленниками - так как именно их доверие помогают представителям знака Девы проявить свою индивидуальность и произвести благоприятное впечатление на окружающих.

В период от новолуния 31 декабря и до полнолуния 14 января будут некоторые сложности у Овнов, Весов и Раков:

Овны могут ощущать сильное давление, даже если в действительности этого нет. Им может казаться, что все чего-то хотят от них, и из-за этого будет некомфортно. Представители знака могут попытаться вырваться вперед, но столкнутся с внешними препятствиями, законами, порядками, распоряжениями руководства. Особенно сложно молодым и амбициозным - родители или другие старшие люди вряд ли сейчас одобрят их устремления.

Этот сложный период стоит использовать для внутренней работы, пересмотров своих целей и привычек: "Не нужно тратить время на внешние дела, поскольку там результатов пока не будет. В первые две недели января Овны могут обнаружить ложный путь и мешающие убеждения или найти причины, по которым возникают препятствия - это и энергия новолуния помогут им подготовиться к изменениям в новом году Змеи".

Сложно также будет Весам - общество и партнеры могут не понимать их с точки зрения приоритетов и пожеланий представителей этого знака Зодиака. В некоторых обстоятельствах придется действовать самостоятельно, перестраивая себя изнутри. Так как у Весов практически всегда есть партнер, советчик, помощник, сопровождающий, то необходимость принимать самостоятельные решения в это новолуние и весь период растущей Луны, доставит дискомфорт. Но через личностный кризис, они смогут выбрать новое направление, приняв ответственность за свои решения и поступки. То есть, Весам придется пройти экзамен на зрелость.

Вокруг Раков может быть достаточно напряженный психологический климат, возможны проблемы со взаимопониманием с близкими людьми. Раков может сильно расстраивать тот факт, что их не слышат, отвергают их заботу, попытки сближения. Астролог советует в это время "разжать свои клешни" - отпустить родных и близких, например, родителей детей, мужей/жен, уважать их личностные границы. Декабрьское новолуние призывает Раков давать больше свободы родным и близким людям и не заходить на их территорию. Если Раки этому не научатся, то в полнолуние 14 января может возникнуть кризис.

Что нельзя делать в новолуние в декабре 2024 и что можно

Влияние новолуния ощущается уже за 6-12 часов до его пика (31 декабря в 00.26 по Киеву). В этот момент энергетика будет наиболее сильная - происходит обновление всех процессов, как на внутреннем, так и на внешнем уровне.

Что нужно делать в новолуние

Марина Скади-Соколова советует это время использовать для очищения пространства и разума от ненужных мыслей и убеждений, закрыть старые темы, чтобы подготовиться к новому лунному циклу.

Сам день новолуния - хорошее время, чтобы просто расслабиться, помедитировать, слушать приятную музыку, очистить свое сознание от прошлых забот и хлопот.

Чего нельзя делать в новолуние

Не стоит на 31 декабря строить огромные планы, заваливать себя задачами и делами. В этот день и несколько дней спустя не следует ставить точки, поскольку процесс завершения затянется надолго.

Если не успели закрыть темы накануне - то есть, 30 декабря, тогда отложите это на некоторое время, иначе погрязнете в ненужных хлопотах и заботах. А вот начиная со 2 января можно заняться планированием. Именно в течение 3-5 дней после момента новолуния наступает лучшее время для постановки целей и первых шагов для их реализации,

- говорит астролог.

Кроме всего, подчеркивает Марина Скади-Соколова, новолуние в Козероге управляется Сатурном. Планета сейчас перемещается по знаку Рыбы, но в Близнецах у Сатурна сформируется напряженный аспект с ретроградным Юпитером. Сатурн и Юпитер - это социальные планеты, поэтому "конфликт" между ними в ближайшие две недели после новолуния спровоцирует напряженный социальный фон. В это время могут быть сложности с законами, порядками, особенностями, традициями, придется преодолевать трудности. Но если продолжать работать и не сходить с дистанции при первом же препятствии, то к концу лунного месяца можно получить неплохие результаты.

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