Новолуние в декабре 2024 произойдет в знаке Стрельца.

Декабрь 2024 будет весьма необычным месяцем: он начнется и закончится новолуниями. Такое явление довольно редкое явление, оно происходит раз в 29 месяцев. Что принесет первое декабрьское новолуние, кого ждут перемены и с чем следует быть осторожным в этот период - рассказываем в материале.

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Когда новолуние в декабре 2024 - дата и точное время

Новолуние - это отрезок времени, когда на небе не видно Луны, так как солнечный свет из-за близости Солнца не отражается от спутника Земли. Обычно новолуние происходит раз в месяц, но не в этом декабре - первый зимний месяц порадует нас двумя такими астрономическими событиями. Первое из них произойдет в знаке Стрельца и совпадет с началом календарного месяца.

Видео дня

Новолуние наступит 1 декабря в 08:21 по Киеву (06:21 GMT).

Новолуние в Стрельце - в чем его особенность

Новолуние 1 декабря, как уже говорили, произойдет в знаке Стрельца. Астрологи называют его знаком учителей, морали, размышлений и творчества. Энергия Стрельца - это удачный момент для постановки целей, долгосрочных планов, поиска смысла в жизни. Но уникальным новолуние будет по другой причине: оно произойдет в соединении с звездой Антарес (в созвездии Скорпиона), которую связывают с разрушением и большими переменами. Этот тандем сулит проверки на прочность, а также будет требовать терпеливости и дипломатичности.

Первое декабрьское новолуние особенное влияние окажет на Овнов, Львов и Стрельцов (огненных знаков зодиака). В этот период у них возможны большие "качели", им нужно будет быть особо осторожными, так как будет большой соблазн расставить точки над и. Его нужно победить и заняться какими-то приятными делами.

У воздушных знаков - Водолеев, Близнецов и Весов - новолуние может быть на сильных эмоциях, которые перерастут в стресс и его заедание. Стоит постараться абстрагироваться от некоторых вещей и заняться подготовкой к новому году.

Земным Тельцам, Девам и Козерогам будет тревожно, но повода для этого не будет. Астрологи советуют им заняться постановкой новых целей и поиском возможностей.

Водные знаки - Раки, Скорпионы и Рыбы - будут спокойны, но им советуют все-таки обращать внимание на происходящее. Они смогут найти ответы на некоторые вопросы и определиться, куда плыть дальше.

Что нельзя делать в новолуние в декабре и что можно

Влияние новой Луны длится три дня, но сутки новолуния - самые энергетически сильные. Перемены в это новолуние, говорят астрологи, могут быть как положительными, так и отрицательными. Важно не торопиться с принятием решений и действиями, и адекватно оценивать свои возможности, особенно в сфере работы, финансов и отношений.

Чего нельзя делать в новолуние:

выяснять отношения, вступать в конфликты и поддаваться эмоциям - возможны страсти и недопонимание;

начинать важные дела, принимать спонтанные решения;

переутомляться, отправляться в дальнюю дорогу, заниматься экстремальными видами спорта;

заниматься самобичеванием;

назначать хирургические или косметологические операции.

Также не забывайте, что во время новолуния будет ретроградный Меркурий - он может возвращать людей из прошлого. При таком раскладе важно не давать прошлым эмоциям поглотить, иначе это чревато потерей больших сил.

Что нужно делать в новолуние:

ставить новые цели, составлять списки дел и думать о возможностях их реализации;

заканчивать начатое;

мириться, отдавать долги.

Эзотерики советуют в это время также обращать внимание на знаки, сны и свою интуицию. День 1 декабря лучше всего провести без суеты и встреч, например, заняться своим здоровьем. Также день 1 декабря - отличное время, чтобы прощаться с прошлым в любых его ипостасях.

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