Деньги - эта тема очень деликатна и болезненная. Порой нужно честно заработанное одолжить, а иногда и попросить в долг. Есть несколько примет, когда этого лучше не делать.

Никто этого не любит, но время от времени приходится делать – брать или давать в долг. Сложно отказать, если о помощи просит близкий человек или друг. Да и что делать, если самому не хватает пару сотен до зарплаты. Есть множество примет и верований, почему нельзя занимать деньги, в какие дни можно занимать деньги и прочее.

УНИАН разбирался, в какой день лучше занимать деньги.

В какие дни нельзя одалживать деньги

Вопрос денег всегда был в нашей культуре крайне щепетильным. Давать или брать в долг не любит никто, ведь часто люди не хотят или не могут вернуть то, что попросили.

Видео дня

Как результат – разорванные родственные или дружеские связи и испорченное отношение. Да и деньги с неба не падают. Такая ситуация породила множество примет и правил, как правильно одалживать деньги.

Наши предки верили, что ни в коем случае нельзя давать взаймы в период Великого поста, на Крещение и другие крупные церковные праздники. Считается, что если в такой день дать деньги в долг, то они уже больше не вернутся.

Кроме того, следует учесть, что важно обратить внимание на то, в какой день недели просят дать в долг. К примеру, не стоит давать в займы в воскресенье. Дело в том, что в этот день зачастую проводят церковную службу.

Также многих интересует вопрос: "Можно ли занимать деньги во вторник". Считается, что этот день не лучший для решения финансовых вопросов, поэтому лучше отказать тому, кто просит деньги в долг.

Почему нельзя занимать деньги вечером

Важно запомнить, почему нельзя занимать деньги вечером. Дело в том, что темное время суток – это время нечистых сил, которые преследуют единственную цель – навредить. Их влияние может негативно сказаться на благополучии и деньги будут утекать из семьи.

В какой день можно занимать деньги

Как ни странно, но считается, что давать деньги в долг можно в понедельник. При этом нужно придерживаться правила – чем раньше, тем лучше. То есть, чем раньше в этот день вы дадите в долг, тем больше вероятности, что деньги вернут.

Также украинцы часто спрашивают, можно ли давать деньги в долг в среду. Этот день является серединой недели, а значит и пиком активности. Именно среда считается самым благоприятным днем, чтобы отдавать долги, но брать в займы не стоит.

Как правильно занимать деньги – приметы, которые нельзя игнорировать

Наши предки подмечали определенные закономерности, если давали или брали в долг. Дыма без огня не бывает, поэтому стоит прислушаться к тому, во что верили издревне:

Если одалживаете деньги, то брать их нужно лишь левой рукой - считается, что если прислушаться к этому поверью, то отдавать одолженное будет очень легко.

Рекомендуется, брать взаймы большими купюрами - они символизируют мощные поток денег.

Также древние украинцы обращали внимание на Луну. Фазы Луны также имеют мистическое значение и очень мощно влияют на финансовую сферу. Утверждается, что занимать деньги на убывающую Луну нельзя, потому что вы их больше не увидите, а вот на растущую можно - все вернется с излишком.

Вас также могут заинтересовать новости: