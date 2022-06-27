Китайский гороскоп на июль подскажет, как удачно провести второй месяц лета.

Китайский гороскоп сочетает в себе вековую восточную мудрость и современные знания. В этом гороскопе знак Зодиака определяют по году рождения человека. УНИАН подготовил советы и предостережения на июль для каждого восточного знака.

Крыса

Июль будет для вас сложным в сфере общения и дружбы. Возможны частые ссоры с близкими и разборки из-за пустяков. Держите себя в руках и не выплескивайте негатив на близких людей.

Бык

Вы остро нуждаетесь в отдыхе и позитивных эмоциях. Даже во время войны важно заботиться о себе. Радуйте себя приятными мелочами, вкусной едой и общением с приятными людьми. Займитесь своими хобби. Тогда к концу июля вы будете чувствовать себя намного лучше.

Тигр

Гороскоп советует вам проводить больше времени со своей семьей. Представителям знака, у которых есть дети, нужно найти время на совместное времяпровождение со своим чадом. Это не только улучшит ваши отношения с ребенком, но и создаст доверительные отношения между вами.

Кролик

Берегите свое здоровье в июле. В этом месяце у вас будет ослаблен иммунитет, поэтому риск заболеть повысится. А если при этом неправильно питаться, много нервничать и мало отдыхать, то заболевание усугубится.

Дракон

Не вините себя за то, вам не удается делать повседневные вещи и выполнять поставленные задачи. Вы переживаете тяжелые времена. Будто морально готовы к тому, что большинство ваших планов не сбудутся, и не ставьте на июль больших целей.

Змея

В июле вам понадобятся уверенность в себе и даже некоторое упрямство. Окружающие и близкие люди часто будут пытаться манипулировать вами и заставлять чувствовать вину. Не поддавайтесь на провокации и не берите на себя чужую ответственность.

Лошадь

Месяц будет сложным в финансовом плане. Постарайтесь отказаться от крупных трат и не влезайте в долги. Однако месяц будет удачным для творчества, хобби и обучения.

Коза

В июле вы будете переполнены энергией и вдохновением. Возможно вам захочется помочь кому-то, но прежде всего займитесь своими делами. Доделайте незаконченные дела, займитесь своим здоровьем и бросьте вредные привычки.

Обезьяна

В июле вы часто будете мечтать о тишине и спокойствии. Вы заметите, что вам весьма комфортно в одиночку, а общение начнет вас утомлять. Если вам хочется проводить свободное время в одиночку - не сопротивляйтесь этому желанию.

Петух

Посвятите этот месяц общению с близкими. Узнайте старых друзей получше, соберитесь вместе с родственниками или коллегами, больше общайтесь с родителями. Попросите прощения у тех, кого вы обидели, и вы будете чувствовать себя намного лучше.

Собака

Сейчас не лучший месяц для того, чтобы копаться в своем прошлом, винить себя за ошибки или вспоминать старые обиды. Будущее приготовило вам много испытаний, и лучше позаботиться о нем. Рекомендуется заняться своим здоровьем. При необходимости пройдите обследование организма.

Свинья

Гороскоп сулит вам яркий и наполненный событиями месяц. В июле вас может ждать очень важное предложение или знакомство. Гороскоп предупреждает вас, что самые разрушительные чувства для вас в этом месяце - это зависть и ревность. Научитесь радоваться чужим успехам, а не неудачам.

Вас также могут заинтересовать новости: