Она прогнозирует, что серьезные переломные моменты в войне в Украине будут в сентябре этого года.

Самая известная картпатская мольфарка Магдалена Мочиовски не раз делала прогнозы относительно боевых действий в нашей стране. На этот раз она предрекла, когда завершится война в Украине.

Даже в украинской власти не исключают, что война может затянуться. Поэтому Магдалена в интервью FEDOR TV рассказала о сроках завершения кривопролитного вторжения в Украину.

"Я с самого начала войны стараюсь давать прогнозы. Но это не так легко, понимаете. Потому что мы говорим не о судьбе одного человека, а о судьбе всего мира", - говорит мольфарка.

По ее словам, с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину к ней даже во сне "приходили" цифры, по которым она предсказывала будущее.

"Эти цифры постоянно были связаны с четверкой. Я думала: четыре недели, ну, четыре месяца. Я всегда говорила, что я ни в коем случае не хочу, чтобы это было до четырех лет. Поэтому мы молимся, чтобы это не было до четырех лет. Это еще может быть 4-е число, четвертый месяц", - отметила Мочиовски.

Она прогнозирует, что серьезные переломные моменты в войне в Украине будут в сентябре этого года.

Ранее экстрасенс Людмила Хомутовская сделала прогноз по войне и рассказала, как она завершится. Она говорит, что Украину ждет победа. Но, к сожалению, сроков этого радостного события таролог не озвучила.

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