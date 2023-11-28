Мы проанализировали каждый знак Зодиака и подобрали похожего на них злодея.

Каждый человек имеет свою тёмную сторону, которую пытается скрыть. Кинозлодеи привлекают нас тем, что дают волю тьме внутри себя. Антагонисты современных фильмов запоминаются зрителям гораздо больше, чем обычные "хорошие парни". Мы проанализировали черты характера каждого знака Зодиака и соотнесли их с популярными кинозлодеями. Узнайте на нашем сайте, какой вы злодей по гороскопу.

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Овен - Терминатор, "Терминатор"

Управляемый планетой Марс знак Овен - это очень целеустремленный человек, готовый достичь своей цели любым способом. Воинственный Терминатор, который стреляет в любого, кто встает на его пути, соответствует импульсивной природе Овна: сначала действуй, а потом задавай вопросы.

Люди-Овны могут быть упрямыми в достижении цели, отлично смотрятся в черной коже и часто действуют сгоряча - три вещи, которые характеризуют Арнольда Шварценеггера как Терминатора.

Телец - Голлум, "Властелин колец"

Тельцы известны своей любовью к комфорту и привязанностью к материальным ценностям. Это один из самых жадных знаков Зодиака. У Тельцов есть один грешок: они нередко манипулируют другими людьми и пытаются получить выгоду из чужих конфликтов.

Эти качества в крайних проявлениях присущи Голлуму из "Властелина колец", который под властью Кольца Всевластия стал алчным, невменяемым и жалким существом.

Близнецы - Фредди Крюгер, "Кошмар на улице Вязов"

Близнецы характеризуются двойственной природой. Эти люди часто ведут "двойную жизнь" и не полностью раскрываются перед близкими. Всё это характерно для супер-ужасного Фредди Крюгера, которому удавалось какое-то время быть одновременно убийцей детей и отцом.

Близнецы также часто с трудом могут отличить фантазию от реальности. По сравнению с другими злодеями-убийцами 80-х годов, Крюгер - очень болтливый и шутливый. Верный изменчивой и подвижной природе своего характера, Крюгер убивает ради получения острых ощущений в стране сна.

Рак - Джоффри Баратеон, "Игра престолов"

Принц Джоффри является одним из самых неприятных персонажей телесериала "Игры Престолов". Он избалованный, деспотичный, мстительный и крайне жестокий. При этом он трусливый и способный издеваться только над слабыми, и только когда рядом присутствует личная гвардия.

Этот закомплексованный "маменькин сынок" воплощает в себе худшие черты, которые могут быть присущи Ракам. Как и многие Раки, он пытается скрыть неуверенность в себе агрессией и угрозами.

Лев - Джокер, "Бэтмен"

Львы - очень горделивые люди, любящие пафос, зрелища и славу. Они не боятся и даже стремятся отличаться от других, хотят быть особенными и запомниться. Эти качества свойственны знаменитому Джокеру.

Главный противник Бэтмена Джокер воплощает темную сторону этого знака. Джокер ничего не делает без публики и грандиозного зрелища. Правила существуют не для него, а общественная мораль вызывает насмешку. Как и самовлюбленные Львы, он наслаждается вниманием к своей персоне.

Дева - Мориарти, "Шерлок Холмс"

Гений криминального мира, не уступающий в уровне интеллекта знаменитому детективу Шерлоку Холмсу, стал одним из самых ярких кинозлодеев в истории. Джим Мориарти мастерски манипулирует другими, заставляет людей поступать так, как ему выгодно, притворяется совершенно другим человеком. Его характер схож с Девами, которые также отличаются развитым интеллектом и неплохо манипулируют близкими.

Весы - Дарт Вейдер, "Звездные войны"

Весы находятся в вечном поиске своего пути и постоянно оглядываются на своё прошлое. Они часто меняют свои взгляды и цели из-за происходящих в личной жизни событий.

Таким был и Дарт Вейдер, чаша весов которого склонилась ко злу. Он сам решил перейти на тёмную сторону, потому что потерял жену, которая искренне его любила. В нём была скрыта великая сила и великие возможности, но он выбрал тьму.

Скорпион - Эрик Киллмонгер, "Чёрная пантера"

Недоверчивый, манипулирующий другими людьми, мстительный и сексуальный Киллмонгер из киновселенной "Мстителей" олицетворяет многие характерные черты Скорпиона. Эти люди известны своей целеустремленностью и безжалостностью в достижении желаемого.

Киллмонгер стал одержим жаждой мести после того, как его отца убили. Ради свершения мести он стал безжалостным, жестоким и вспыльчивым человеком, натренированным в сотнях боёв. Пример этого персонажа показывает, что Скорпионов лучше никогда не обижать.

Стрелец - Джон Крамер, "Пила"

Стрельцы - очень предприимчивые люди, которые рассматривают жизнь как большую авантюру и стремятся извлечь максимальную выгоду из любой ситуации. Они действительно любят жизнь и не понимают людей, которые живут впустую. Стрельцы часто имеют собственные идеалы и стремятся навязать их другим.

Эти качества характерны для главного злодея фильма "Пила" Джона Крамера, известного под прозвищами Пила или Конструктор. Он устраивает смертельные ловушки для своих жертв, поскольку стремится научить их ценить и защищать единственную жизнь и осознать свою смертность.

Козерог - Лорд Волдеморт, "Гарри Поттер"

Главный противник Гарри Поттера Том Ярволод Реддл, более известен как Волдеморт, запомнился фанатам франшизы своими выдающими лидерскими и организаторскими способностями, умением вести за собой людей и абсолютной уверенностью в собственной правоте.

Упрямство, лидерские качества, стремление к величию и желание доказать собственную значимость - эти качества свойственны людям со знаком Зодиака Козерога. Эти люди часто привязываются к материальным вещам, как и лорд Волдеморт, который собирал магические трофеи для превращения их в крестражи. Для Козерогов и для Волдеморта характерно стремление к независимости и самостоятельности, нежелание принимать чужую помощь.

Также Козероги часто подвергаются резким потрясениям в детстве и вынуждены рано взрослеть. Такое произошло и с Волдемортом, который всю жизнь был сиротой и научился действовать в одиночку.

Интересен тот факт, что сам Темный Лорд также является Козерогом, поскольку родился 31 декабря. Так что таким знаком Зодиака персонажа наградила сама Джоан Роулинг.

Водолей - Ганнибал Лектер, "Молчание ягнят"

Люди со знаком Зодиака Водолей часто являются непризнанными гениями, непонятыми творцами и одиночками. Они отличаются хладнокровием и отстраненностью, острым умом и желанием перекроить весь мир под себя. Водолеи часто стремятся стать частью интеллектуальной элиты и презирают всё низменное.

Такими качествами обладает и Ганнибал Лектер - блестящий манипулятор, аристократ и одновременно серийный убийца. Он старается всегда выглядеть элегантно и унизить собеседника своей эрудицией. Ганнибал Лектер обладает хитростью и злопамятностью - главными недостатками Водолеев.

Рыбы - Танос, "Мстители"

Люди-Рыбы по характеру высокомерные и уверенные в своей правоте. Они считают, что только они одни постигли вселенские истины, а все несогласные с ними - просто глупцы. Рыбы очень впечатлительные и способны на ужасающие поступки из-за ощущения несправедливости.

Все это характеризует злодея вселенной Marvel Таноса. Он жестокий и беспощадный приверженец геноцида, но его цель можно назвать благородной - Танос хочет уничтожить половину вселенной, чтобы спасти планеты от перенаселения и бедности. Когда Танос понимает, что выжившая половина людей не поддерживает его методы, то всё равно не отказывается от своих убеждений, что характерно для упрямых Рыб.

Ещё одно качество Таноса, которое роднит его с Рыбами - это привычка сбегать от реальности. Как говорит сам злодей: "Реальность часто разочаровывает. Теперь реальность может быть такой, какой я захочу".

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