Этим людям нужно быть особо бдительными в отношениях, согласно предсказаниям звезд.

Астрологи назвали два знака Зодиака, чьим представителям чаще всего изменяют мужья. Кто они и почему так происходит - читайте в материале УНИАН.

Лев

Львы - очень сильные и целеустремленные личности. Иногда случается так, что своим авторитетом и эмоциональным напором они ущемляют своих бойфрендов или мужей, а те, будучи либо влюбленными, либо привязанными, не уходят из отношений, где им не очень комфортно. Чувствуя себя неудачниками, за спиной у успешной жены-карьеристки они могут реализовывать свой мужской потенциал в виде измен.

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Ситуация хоть и не очень распространенная, но все же случаи бывают. Как правило, такие отношения обречены на провал еще задолго до измен.

Стрелец

Стрельцы - очень наивные, добродушные и верят во все, что им скажут. Если они начнут догадываться о неверности своего молодого человека, им и в голову не придет как-то проследить за ним и выяснить правду. Скорее всего, они спросят прямо, на что, конечно же, получат отрицательный ответ.

Однако, как говорят звезды, у Стрельцов хорошо развита интуиция. Именно поэтому, если они начали замечать признаки измен своего партнера, скорее всего эти признаки не беспочвенны.

Напомним, волна магнитных бурь в октябре принесет "черные" события этим знакам Зодиака.

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