Астрологи рассказали, кому следует опасаться за свою судьбу.

Эксперты в сфере астрологии рассказали о том, кому волна магнитных бурь с 28 по 30 октября принесет несчастья и беду. Подробнее читайте в материале УНИАН.

Близнецы

Близнецам будет непросто в плане работы. У них может быть состояние, когда все навалится сразу. Это могут быть правки и новые требования по проектам, недовольства от начальства, поломка техники, на которой те работают. Следует отметить, что дни магнитных вспышек будут сопровождаться еще и усталостью, слабостью, меланхоличным настроением. Поэтому ближе к концу месяца может быть настоящий упадок сил.

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Рак

Раки будут переживать за здоровье. Это могут быть трудности как у самого Рака, так и у их ближайших родственников. Астрологи говорят, что степень проблемности может колебаться от обычной простуды до серьезных болячек, требующих хирургического вмешательства. Новости о недуге могут появиться именно в период с 28 по 30 октября.

Водолей

Уже 28 октября уроженцы этого знака могут быть оповещены о каких-то сложностях, с которыми придется бороться ближайшие месяцы. Это могут быть какие-то бюрократические дела, проблемы с документами, переоформление чего-то. Звезды говорят, что Водолеям придется побегать по кабинетам, чтобы "закрыть" все неприятности.

Напомним, названы топ-5 женских имен, обладательницы которых являются лгуньями.

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