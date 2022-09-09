Они очень любят алкоголь и являются его настоящими ценителями.

Астрологи рассказали, что есть три знака Зодиака, которые очень любят пить алкогольные напитки. Естественно, у каждого свой вкус в этом вопросе, однако звезды не обманывают.

Телец

Эти люди не против скрасить свой вечер бокальчиком (или бутылочкой) хорошего вина. Судя по натальной карте этого знака, это не единственный их любимый напиток. Также им нравится ром и различные коктейли с его использованием.

Тельцы - знатоки и любители дорогого вкусного алкоголя.

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Лев

Как говорят астрологи, Львам нравятся различные коктейли с крепкими напитками. Они - настоящие любители шумных вечеринок и громких компаний, которые отлично дополняются яркими коктейлями.

К слову, Львы часто и сами могут готовить вкусные и красивые напитки.

Весы

А вот Весы, в отличие от Тельцов и Львов, любят алкоголь, но не знают меры. Они часто напиваются до беспамятства, из-за чего у них возникают конфликты с семьей или возлюбленными. Впрочем, плохой алкоголь они пить не станут - только дорогие элитные напитки с насыщенным вкусом и ароматом.

Напомним, названы два знака Зодиака, которым судьбы готовит испытания.

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