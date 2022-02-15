Звезды прогнозируют благоприятный период для любовных и финансовых дел.

Астрологи дали несколько важных советов на период с 14 февраля до 9 марта, пока Меркурий будет находиться в знаке Водолея.

Звезды прогнозируют благоприятный период, как для любовных дел, так и для финансовых с рабочими.

Астрологи предупреждают: такую возможность упускать нельзя. Необходимо следовать энергетическим "законам" и уверенно достигать цели.

Чтобы преуспеть в делах любовных, если вы одиноки:

смело назначайте свидания и новые встречи со знакомствами;

активно регистрируйтесь на сайтах знакомств;

публикуйте больше фото и рассказов о себе в социальных сетях.

Чтобы вывести отношения на новый уровень:

будьте искренними со своим партнером;

чаще говорите, за что вы его цените;

проводите как можно больше времени вместе и обязательно разговаривайте друг с другом;

прощайте, если вас обидели.

А вот для того, чтобы все получалось в финансовых вопросах, астрологи советуют:

вкладывать деньги в новые проекты, строить или же развивать собственный бизнес, в том числе путем рекламы, расширения;

тратиться на самообразование и саморазвитие;

активизироваться в поиске новой работы, если старая надоела/утомила.

Напомним, ранее сообщалось, что астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых звезды будут всячески помогать в улучшении финансового состояния в феврале 2022 года.

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