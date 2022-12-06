Близнецов ждет неожиданный удар в спину.

В среду, 7 декабря, Раков ждет небывалый успех, а вот Овнам придется готовиться к проблемам и страданиям. Что карты Таро сулят на этот день другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

Овны пострадают из-за своей доверчивости. Карты Таро сулят вам много неприятностей. Вам придется столкнуться с чередой проблем, а потому найдите в себе силы, чтобы все это пережить. После "черного" дня страдания Овнов закончатся.

Телец

На Тельцов "свалятся" хлопоты, вам придется позаботиться о своей семьей. Не стоит злиться и винить родственниках в мелких неурядицах. Тельцам нужно научиться прислушиваться к словам окружающих и почаще проявлять доброту.

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Близнецы

Близнецов ждет неожиданный удар в спину. Вас могут предать друзья или же сильно обидеть близкие люди. Постарайтесь сохранить самообладание и с достоинством принять поражение.

Рак

Карты Таро сулят Ракам невероятно хороший день. К ним буквально "прилипнет" удача. Раки будут получать выгодные предложения, легко добиваться своих целей. Карты Таро советуют использовать каждую минуту по максимуму, такая удача случается нечасто, а потому из нее нужно "выжать" как можно больше.

Лев

7 декабря Львам стоит быть осторожнее. Не вмешивайтесь в чужие конфликты и не привлекайте внимание врагов. Проведите день в тишине и спокойствии.

Дева

Карты Таро пророчат Девам новые впечатления. Вы можете спонтанно отправиться в путешествие или же посетить место, где еще никогда не были. Не бойтесь авантюр, они пойдут вам на пользу.

Весы

Весам придется задуматься о своем здоровье. Возможно, вы откладывали поход к врачу, но теперь не стоит медлить. Не игнорируйте "тревожные звоночки", откажитесь от планов и займитесь лечением.

Скорпион

Скорпионам карты Таро сулят неприятное осознание своих ошибок. Вас ждет тревожность и страх, земля будто бы начнет уходить из-под ног. Однако судьба даст Скорпионам возможность спастись от проблем, важно не упустить этот шанс.

Стрелец

7 декабря Стрельцам повезет на любовном фронте. Вы можете получить приглашение на свидание или провести чувственный вечер со своей второй половинкой. Если же в жизни Стрельцов не было места для любви, в этот день они могут встретить того, кто их осчастливит.

Козерог

Козерогов ждет "завал" на работе. Вам придется изрядно постараться, чтобы выполнить все задачи и не оплошать. Не ленитесь и не ищите себе оправданий.

Водолей

Карты Таро предупреждают Водолеев о недоброжелателях. Не стоит расслабляться и подпускать к себе слишком близко тех, кто кажется подозрительным или скрытным.

Рыбы

Рыбы проведут этот день без особых проблем, однако важно прислушиваться к окружающим. Не игнорируйте их просьбы и постарайтесь воздержаться от выяснения отношений.

Напомним, ранее стало известно, какие знаки Зодиака постоянно обижаются.

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