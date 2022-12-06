Эти люди очень ранимые и все принимают близко к сердцу.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые могут обидеться на любую мелочь - начиная с косого взгляда и заканчивая критикой в свой адрес. Кто попал в этот список - читайте далее.

Рак

Представители этого зодиакального созвездия очень чувствительные. Порой вам может казаться, что они достаточно закрытые, ни с кем не общаются, держутся вдали от социума, но на самом деле они бояться, что им сделают больно. Поэтому им проще находиться наедине с собой, чем с потенциально опасными для их эмоционального состояния людьми.

Рыбы

У Рыб свое представление о мире. И, когда они сталкиваются с жестокой реальностью, им кажется, что судьба буквально испытывает их на прочность. Астрологи отмечают, что именно поэтому Рыбам больше нравится жить в иллюзиях и мире, где есть только любовь, радость и розовые пони. И да, если вы случайно резким словом обидете их, то, поверьте, совесть вас замучает, ведь Рыбы продемонстрируют вам свою обиду и отчаяние.

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Лев

Не стоит испытывать терпение Льва. А все потому, что изначально они обидятся на вас, но когда им это надоест, они начнут атаковать, и тогда уже обижаться будете вы. К тому же Львы - это очень злопамятные люди, которые не забудут вам ни одно кривое слово, ни один косой взгляд. Будьте осторожны в попытках "уколоть" представителя этого зодиакального созвездия.

Напомним, два знака Зодиака рискуют испортить себе жизнь.

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