Сон про падение обычно тревожный и неприятный - узнайте толкование по соннику.

Видеть падение во сне весьма неприятно - часто это вызывает резкое пробуждение и тревожность. Сновидение про падение является одним из самых распространенных. Оно снится представителям всех рас и возрастов. Ученые объясняют его необычной активностью мозга во время сна. А сонники предлагают эзотерическое толкование.

Мы рассказали, к чему снится падение с высоты и стоит ли беспокоиться из-за этого.

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К чему снится падение по соннику

Ощущение падения во сне - тревожный знак, который предвещает череду неприятностей и различных трудностей. Чем выше высота, с которой падает человек, тем дольше продлится будущее испытание. Вы частично потеряете контроль над своей жизнью.

Если приснилось падение другого человека, то вы придете на выручку близкому в беде.

Падение, которое не заканчивается приземлением, а длится бесконечно, предвещает ощущение бессилия и безвыходности.

Однако если падение удалось предотвратить парашютом или приземлением в мягкое место, то вам удастся выбраться из неприятностей.

К чему снится падение самолёта

Сон про падение самолета, на котором вы летите, говорит о крушении планов и крупном разочаровании. Если в такой катастрофе вы выжили, то надвигающеюся беду удастся решить, но большой ценой.

К чему снится падение с окна

Сон, в котором вы выпали из окна, является предупреждением. Вы живете не той жизнью, которой хотели бы. Вас мучает чувство вины. Вы не учитываете свои желания и интуицию.

К чему снится падение с высокой лестницы

Падение с лестницы предупреждает о проблемах с карьерой или репутацией. Вы в шатком положении. Ошибки и промахи могут обернуться крупными неприятностями. А участвовать в интригах и скандалах сейчас очень опасно.

Влюбленным такой сон может сулить неудачу в любви.

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