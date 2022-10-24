Данное астрологическое событие не останется незамеченным. Оно окажет сильное воздействие на знаки Зодиака и отдельные аспекты.

25 октября будет солнечное затмение. Как утверждают эксперты, оно несет положительную энергию. Однако влияние может проявляться по-разному. Подробнее рассказала известный астролог Александра Ивашина в своем Facebook-блоге.

"Нынешнее солнечное затмение активизирует эти противоположные знаки Зодиака в полной мере. И это мы видим в астрологической карте. Затмение происходит в одном градусе (3-м Скорпиона) с управителем Тельца Венерой. При этом Луна также является эволюционной планетой (элеватором) Тельца. Но в Скорпионе обе эти планеты находятся в "недружественном", оппозиционном для себя знаке. К тому же, Венера в аспекте "сожжения" с Солнцем, что говорит о качественных блоках этой планеты, символизирующей стабильность, спокойствие и гармонию", - рассказала Ивашина.

Она рассказала, что есть некоторые кризисные показатели, которые попадают под влияние затмения. Следовательно, некоторые особо "больные" моменты могут в это время заостриться и начать беспокоить еще больше.

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Также, по словам эксперта, солнечное затмение 25 октября несет революционный характер, разрушая старые программы.

"Эволюционная планета Скорпиона Уран в Тельце, находящийся в состоянии "падения" - это системное разрушение старых материальных программ, причём фатальное и судьбоносное, носящее революционный характер слома, но данное для будущего развития в целом. Об этом говорит Уран в соединении с эволюционным Лунным Узлом Раху и в квадрате с Сатурном в Водолее", - добавила Александра.

Также, как подчеркивает астролог, в период этого солнечного затмения особенно ощущаются аспекты борьбы и свободы, ретро-аспект возврата и бумеранга, воздействующий посредством внешней среды, активизация тяжёлых эмоций и страхов.

"Сентагон – это внезапное ограничение и безвыходность, но и возможность понять тайный механизм судьбы и пройти достойно через кризис. А вот от Белой Луны Селены в Рыбах – постоянно действующий гармоничный тригон. Это поддержка Высших Сил Света в самых тяжёлых испытаниях. Мы видим, что и точка Затмения, и Лилит с Селеной активизируют водную стихию Зодиака. А это призывает и одновременно способствует глубинному пониманию происходящих трансформационных процессов, его причин и следствий, его тёмных и светлых сторон", - резюмировала астролог.

Напомним, стало известно, у каких знаков Зодиака начинается "белая полоса" после затмения 25 октября.

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