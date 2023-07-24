Весы вскоре ждут хлопоты, приятные или нет - подскажет гороскоп на месяц.

Август 2023 для Весов нельзя назвать уж очень легким. Нужно будет вкладываться больше обычного в общение с другими и постоянно решать какие-то рабочие проблемы. Но где ваша не пропадала - вы успешно справитесь со всеми испытаниями. Не бойтесь при этом отстаивать вою позицию. Вероятно, что вас поддержит человек, с которым вы раньше были не в ладах, говорит гороскоп для Весов на месяц.

Гороскоп карьеры на август 2023

Работа в августе 2023 принесет Весам немало хлопот, но сложным будет только начало месяца. Нужно быть готовыми много работать, чтобы справиться с завалом, но в итоге вам удастся решить все задачи. Следует лишь следить за сроками, чтобы в суете ни о чем не забыть. В то же время звезды обещают много приятных новостей и поездки.

Гороскоп любви на август 2023

В августе у семейных Весов возможны небольшие недопонимания и конфликты с близкими. Не воспринимайте их раздражительность как сигнал к действию и не усугубляйте ситуацию. Особенно осторожными следует быть в общении с детьми, советуют звезды, чтобы не задеть их чувства.

Видео дня

Холостым Весам будет не до романтики - свободное время вы предпочтете проводить в кругу друзей или коллег. Впрочем, у судьбы на этот счет свои планы, и они могут отличаться от ваших.

Гороскоп здоровья на август 2023

Август 2023 не лучший месяц для Весов в плане здоровья. Могут дать знать о себе хронические заболевания, поэтому не помешает проконсультироваться со специалистом. Этот момент не следует откладывать в долгий ящик - так вам удастся избежать более серьезных последствий. Сделайте общую профилактику здоровья, выстройте свой график работы и отдыха, найдите время для занятий спортом или хотя бы прогулок.

Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: