Чего ждать в работе и отношениях и каким будет здоровье - гороскоп на месяц.

Стрельцы удачно завершат год и почувствуют себя победителями везде и всюду. Будут ситуации, где следует быть осторожными, чтобы не навредить себе, но о них вас предупредит гороскоп.

Гороскоп карьеры и финансов на декабрь 2023

Рожденные под знаком Стрельца в декабре будут очень хорошо справляться с работой и добьются успеха. Коллеги будут вас уважать, а начальство - хорошо вознаградит. Это очень благоприятное время для вас, чтобы реализовать свои амбиции, но советуем избегать дерзости в общении с руководством - это может вам навредить.

У тех, кто занимается своим делом, бизнес будет процветать, и вы получите хорошую прибыль. Финансовое положение будет хорошим и удовлетворительным, но будьте осторожны, инвестируя в недвижимость.

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Гороскоп любви на декабрь 2023

У Стрельцов декабрь обещает быть благоприятным в личной жизни. Ваши отношения будут улучшаться, хотя в начале месяца и могут быть определенные разногласия с партнером. Но в дальнейшем вы, скорее всего, уладите их, достигнете гармонии и будете счастливы.

Некоторые недоразумения могут возникнуть и с другими членами семьи - постарайтесь уладить их до нового года.

Гороскоп здоровья на декабрь 2023

У Стрельцов в конце года будет хорошее самочувствие и вы будете в отличной физической форме в течение всего месяца. Единственное, что может вызвать беспокойство - это здоровье ваших старших членов семьи. Кроме этого, вам следует быть более внимательными и осторожными, чем обычно, ведь есть риск несчастных случаев и травм, говорит гороскоп на декабрь.

Ранее мы публиковали лунный календарь на декабрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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