В начале осени будет место и для большой радости, и для скуки, говорит гороскоп для Скорпиона.

Сентябрь 2023 у Скорпионов будет похож на лестницу: не торопитесь и идите вверх, оставляя позади расстройства, страхи и сомнения. Что для этого нужно сделать, подскажет гороскоп на месяц.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2023

Сентябрь на работе у Скорпионов будет несколько скучным. Вероятны заминки и откладывание задач на потом, что расстроит вас и напрочь лишит всякого энтузиазма. Не расстраивайтесь - с середины месяца ситуация улучшится, а в вашем графике снова все будет идти по плану. Более того - Скорпионам, занимающимся бизнесом, звезды обещают, что партнерские отношения будут процветать, а дело - приносить прибыль.

Гороскоп любви на сентябрь 2023

У семейных Скорпионов в сентябре будет царить мир и гармония. Но при одном условии: гороскоп на месяц советует вам постараться не копаться в прошлом. И отношения с вашим партнером заметно улучшатся, а домашняя атмосфера будет спокойной и приятной.

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Одиноким Скорпионам звезды обещают много новых встреч - возможно, среди этих все людей вы найдете свою половинку. У влюбленных Скорпионов в сентябре лишь один путь - в загс.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2023

Первая половина месяца у Скорпионов может быть напряженной в плане здоровья. Вас могут мучить головные боли и болеть суставы, поэтому нужно будет это лечить. Или, как вариант, перетерпеть этот период - во второй половине месяца вы сможете преодолеть все недомогания и боли. Также звезды советуют в начале осени всячески поддерживать здоровье и укреплять иммунитет и регулярно заниматься физкультурой и спортом.

Ранее мы публиковали лунный календарь на сентябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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