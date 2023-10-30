Конец осени будет пестрым, как кленовые листья, говорит гороскоп на месяц для Раков.

Начало ноября у Раков будет довольно посредственным: придется приложить усилия, чтобы преодолеть препятствия на своем пути. Впрочем, уже во второй половине месяца ситуация начнет выравниваться. Хотя звезды все же не советуют терять бдительности. На что нужно будет обратить внимание в первую очередь - смотрите ниже гороскоп на месяц.

Работа и карьера - гороскоп на ноябрь 2023

Для рожденных под знаком Рака этот месяц начнется среднестатистически - в работе могут возникнуть определенные препятствия и будет ощущаться некоторое напряжение. Запаситесь терпением - это временно, говорит гороскоп, решайте все вопросы спокойно и без лишних нервов, ведь именно в этом месяце вы можете рассчитывать на повышение.

Тем, кто ведет собственный бизнес, звезды советуют быть очень бдительными в конце ноября - конкуренты могут вас обыграть. Позаботьтесь о рисках и финансовой подушке безопасности, потому что доходы, к сожалению, в этом месяце не порадуют.

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Любовь и отношения - гороскоп на ноябрь 2023

Время и терпение - ваши лучшие помощники в личной жизни. Незамужним Ракам не стоит переживать из-за того, что отношения не складываются, или идут не по вашему сценарию. Подождите немного - уже во второй половине ноября ситуация начнет меняться к лучшему.

Семейным Ракам гороскоп советует поработать над улучшением отношений с членами семьи. И тогда в течение всего месяца вы будете наслаждаться гармонией и семейным уютом.

Здоровье - гороскоп на ноябрь 2023

В конце осени у Раков могут возникнуть некоторые проблемы с зубами и глазами, предупреждает гороскоп. Не стоит откладывать поход к врачам в долгий ящик, чтобы не ухудшить свое состояние. В остальном здоровье не должно доставлять хлопот, но помните, что оно никогда не должно отходить на второй план. Всячески укрепляйте свой иммунитет - приближается период вирусов и простуд.

Ранее мы публиковали лунный календарь на ноябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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