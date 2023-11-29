Последний месяц года может доставить немного хлопот, говорит гороскоп для Раков.

Не слишком ярким обещает быть для Раков первый месяц зимы: проблемы могут настигнуть вас там, где вы не ждете. В чем следует быть осторожным и на что обратить внимание, чтобы решить все вопросы и войти в новый год с хорошим настроением - смотрите ниже гороскоп на месяц.

Гороскоп карьеры и финансов на декабрь 2023

У представителей знака Зодиака Рак месяц будет посредственным в работе. Проекты, отложенные в последний момент, могут вызвать тревогу и беспокойство, а поездки - будут безрезультатными, поэтому советуем перенести их, если это возможно. Тех, кто ведет свой бизнес, ждет разочарование, поскольку некоторые прибыльные начинания могут сорваться.

Совет этого месяца: избегайте любых финансовых обязательств и помните о своих расходах.

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Гороскоп любви на декабрь 2023

В начале декабря у вас могут возникнуть проблемы с партнером. Стресс в результате этого может привести к негативной атмосфере и вызвать дисгармонию в отношениях. Решение этой проблемы будет важнейшим фактором для вас в этом месяце.

Впрочем, есть и хорошая новость - семья поддержит вас.

Гороскоп здоровья на декабрь 2023

В целом общее состояние здоровья в конце года будет удовлетворительным. Возможны некоторые инфекции зубов и глаз, поэтому им стоит уделить больше внимания.

Также есть вероятность, что кого-то из близких в вашей семье могут постигнуть неприятности со здоровьем, поэтому им будет нужна ваша поддержка.

Ранее мы публиковали лунный календарь на декабрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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